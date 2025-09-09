사진=텐아시아DB

사진제공=SM

드라마 '폭군의 셰프'에서 배우 이채민과 핑크빛을 그리고 있는 배우 임윤아가 3주 연속 화제성 1위를 기록했다.임윤아는 현재 방영 중인 tvN 토일드라마 '폭군의 셰프'에서 최고의 순간 과거로 타임슬립한 프렌치 셰프 연지영 역을 맡아 열연 중이다. 그동안 영화 '공조' 시리즈, '엑시트' 등 다양한 작품에서 생활 밀착형 코미디를 자연스럽게 소화하며 호평을 받아온 임윤아는 '폭군의 셰프'에서도 특유의 코미디 감각을 발휘해 시청자들의 웃음을 저격하고 있다.지난 6화에서 임윤아는 망운록을 찾고 싶은 간절한 마음을 담아 서태지와 아이들의 'Come Back Home'(컴 백 홈) 무대를 선보였다. 술기운에 풀린 눈빛부터 때때로 울컥하는 표정, 흐트러진 몸짓 속에서도 절실함을 놓치지 않는 연기로 임윤아 표 코미디의 진수를 보여줬다.또 임윤아는 극 중 연지영이 과거 사람들 앞에서 줄임말, 외래어, 외국어를 거리낌 없이 사용하는 상황에서도 목소리 톤, 표정, 제스처 하나하나 세밀하게 살려냈다. 유쾌한 표현을 통해 장면을 더욱 유머러스하고 사랑스럽게 완성했다.이처럼 임윤아는 작은 디테일 하나 놓치지 않는 탄탄한 연기력으로 호평받고 있다. 매주 자체 최고 시청률 경신, TV 종합 출연자 화제성 부문 3주 연속 1위(화제성 조사기관 굿데이터코퍼레이션 펀덱스 기준)까지 달성한 만큼 드라마 후반부에서 펼쳐질 임윤아의 활약에 기대가 쏠린다.'폭군의 셰프'는 매주 토, 일 오후 9시 10분 tvN에서 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr