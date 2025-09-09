사진=바세린

사진=바세린

사진=바세린

그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE) 멤버 장하오가 '차세대 뷰티 아이콘'으로 떠올랐다. 제로베이스원의 센터로서 국내외 팬덤을 사로잡은 그는 Tangle Teezer, Mistine, Kustie, Olay, Fila Fusion, 3CE by Stylenanda 등 다양한 브랜드의 전속 모델로 잇달아 발탁됐다.글로벌 스킨케어 브랜드 바세린은 모델로 장하오를 발탁, 공식 SNS를 통해 신제품 관련 사진과 영상을 공개했다.장하오는 흰색 티셔츠에 청바지를 매치한 클래식한 스타일링으로 청량한 매력을 자랑했다. 그는 패션 매거진 화보를 연상케 하는 자연스러운 포즈로 눈길을 끌었다. 이처럼 장하오는 최근 스킨케어 등 뷰티 브랜드 모델로 연이어 발탁되며 대세 행보를 이어가고 있다. 국내는 물론 글로벌 시장까지 장악하며 전 세계적 인기를 보이는 만큼 앞으로의 활약이 더욱 기대된다.앞서 지난해 CJ ENM 음악 부문이 소속 아티스트들의 활약에 힘입어 연간 매출 7,021억 원을 기록했다고 알려졌다. 그런 가운데 웨이 코원 소속 제로베이스원이 국내외 팬덤을 사로잡으며 CJ ENM의 흑자 전환에 핵심적인 역할을 한 것으로 평가받았다.장하오가 속한 제로베이스원은 정규 1집 '네버 세이 네버' 발매 당일에만 110만 장 이상의 판매량으로 '6연속 밀리언셀러'를 달성, 또 한 번 K-팝 새 역사를 작성했다. 그뿐만 아니라 '네버 세이 네버'는 카타르, 러시아, 체코 등에서 아이튠즈 '톱 앨범' 차트 1위를, 타이틀곡 '아이코닉' 역시 바레인, 베트남, 칠레, 인도네시아, 아르헨티나 등 아이튠즈 '톱 송' 차트 1위를 기록하며 국내외 차트를 석권 중이다. '아이코닉'의 뮤직비디오 조회수는 현재 빠른 속도로 4000만 회(배포 전 확인)를 돌파하며 압도적 존재감을 실감케 했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr