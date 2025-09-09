사진=텐아시아DB

'우리들의 발라드'가 새로운 별을 찾아 나선 정재형, 차태현, 크러쉬의 솔직하고 유쾌한 이야기를 공개했다.오는 23일(화) 첫 방송 될 SBS 신규 음악 오디션 '우리들의 발라드'는 우리 기억 속 매 순간 함께 했던 인생 발라드를 공유하고 그 시절 나의 노래였던 발라드를 새롭게 불러줄 2025년의 새로운 목소리를 찾는 음악 오디션 프로그램. 평균 나이 18.2세인 참가자들의 감성적인 무대가 펼쳐지며 탑백귀 150인이 집단 지성을 발휘해 숨은 원석을 발굴한다.정재형, 차태현, 추성훈, 전현무, 박경림, 대니 구, 크러쉬, 정승환, 오마이걸 미미가 탑백귀 대표단으로 함께해 관심을 끌고 있는 상황. 이에 탑백귀 대표단 정재형, 차태현, 크러쉬가 각자 원석을 판단하는 기준부터 다채로운 에피소드까지 전했다.정재형은 "참가자가 노래하고 있는 이야기가 나에게 공감이 되는지를 가장 포인트로 삼고 임하고 있다"고 말했다. 차태현은 "실력도 중요하지만, 매력이 있는 친구를 선호하는 것 같다. 30년 동안 이쪽 일을 한 경험을 바탕으로 매력이 있는 친구를 뽑을 생각"이라고 했다.2021년 레드벨벳 조이와 연인 사이임을 공식적으로 밝힌 크러쉬는 "저는 목소리와 태도에서 진정성과 진심을 가장 먼저 본다. 기교나 스킬은 시간이 해결해 주지만 자기 이야기를 음악으로 풀어낼 수 있는 힘은 단기간에 만들어지지 않는다고 생각한다. 누군가의 노래를 들을 때 그 사람의 삶과 감정이 고스란히 전해지는 순간이 있다. 저의 모든 감각을 깨워주는 그 울림이 제 기준에서는 '원석'의 빛이다"라고 밝혔다.'우리들의 발라드'만의 차별점도 궁금해지는 터. 정재형은 "획일적이지 않은 다양한 의견과 감상들이 있다는 것"을 꼽은 반면, 차태현은 "150명의 탑백귀가 처음부터 같이 참여하고 대표 격인 9인이 결국엔 똑같은 한 표를 행사한다는 것이다. 그만큼 대중들의 평가로 이루어진다는 게 제일 큰 차별점이다"라고 설명했다.그런가 하면 "다른 음악 프로그램은 평가와 경쟁이 중심에 서 있는 경우가 많지만, 이 프로그램은 달랐다"는 크러쉬는 "무대에 서는 이들의 삶과 이야기가 노래를 통해 어떻게 울림을 주는지에 집중했다. 결과보다는 과정이, 점수보다는 감동이 더 중요한 무대"라고 녹화하며 느낀 차별점에 관해 이야기했다.정재형 : 발라드에 적합한 톤, 가창자와 청자 모두를 곡에 이입하게 하는 감정, 가수의 취향이라고 생각한다.차태현 : 실제로 저희 아이들과 나이가 비슷해서 그런지 아이들의 친구들 같다는 생각이 많이 든다. 그래서 약간 아버지의 마음으로 보다 보니 응원하게 되고, 심지어는 자꾸 잔소리하게 돼서 민망할 때가 있었다.크러쉬 : 김윤아 선배님의 곡을 부른 참가자가 있다. 첫 소절부터 청중을 단숨에 끌어당겼고 그 순간 그 친구의 내공이 깊다는 걸 느낄 수 있었다. 공연장이 아니라 마치 그 공간 안에 저와 그 친구만 있는 듯한 몰입감을 줬다. 울림이 매우 컸고 오랫동안 기억에 남을 무대였다.정재형 : 나만의 비밀이 숨어있는 이야기를 노래에 담아 녹음하고, 대중에게 공개됐을 때 비로소 공감과 위로를 공유할 수 있다는 점이 K-발라드의 매력인 것 같다.차태현 : 로맨틱 코미디라는 생각이 든다. 감동도 있고 재미도 있고 가끔 설레기도 하는 것이 로맨틱 코미디와 닮은 점이 많은 것 같다. 탑백귀 대표단들의 호흡이 웃길 때가 있어서 코미디 같기도 하고 참가자들의 사연이 있는 노래를 듣고 눈물을 흘리기도 해서 재미와 감동이 있다.'우리들의 발라드'는 'K팝스타'의 박성훈 CP, 정익승 PD와 2024년 넷플릭스 글로벌 히트작 '흑백요리사'의 모은설 작가, '미운 우리 새끼'를 이끌던 안정현 PD가 함께해 기대감이 더해지고 있다. 오디션 명가 SBS가 세계 속에 K-POP 기준을 제시하고 대중음악을 선도해 온 SM엔터테인먼트, 대한민국 문화 콘텐츠 기업이자 최고의 매니지먼트사 SM C&C와 함께하는 대형 오디션 프로그램으로 오는 23일(화) 밤 9시에 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr