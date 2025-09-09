사진=KBS2

KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'(이하 '슈돌')에서 원더걸스 혜림의 아들 시우가 '소희 이모'를 향한 특별한 애정을 보여 시선을 사로잡는다. 앞서 원더걸스는 지난 2017년 2월 공식적으로 해체했다.10일 방송되는 '슈돌' 589회는 '우리들의 원더풀 데이' 편으로, 3MC 박수홍, 최지우, 안영미와 슈퍼맘 우혜림, 슈퍼맨 심형탁이 함께한다. 원더걸스 선예, 유빈, 소희가 혜림의 아들 시우와 시안이를 만나러 집에 방문한 가운데, 혜림의 첫째 아들 시우가 '소희 이모 바라기'에 등극한다고 해 궁금증을 자아낸다.시우는 케이크 주고 싶은 사람을 묻는 질문에 1초의 망설임도 없이 "소희 이모!"라고 답하고, 이모들의 선물 공세 속에서도 영원히 소희를 외치며 '소희 사랑' 모먼트를 보인다. 심지어 유빈이 "이모들 중 누가 가장 예뻐?"라고 묻자 시우는 반짝이는 눈으로 다시 한번 "소희 이모!"를 외치며 변함없는 소희 이모 앓이를 드러내고, 이에 박수홍은 "이 정도면 첫사랑 아니예요?"라며 웃음을 터트린다.이어 시우는 소희 이모를 향해 본격적으로 애정공세를 펼친다. 갑자기 소희를 부르더니 "어머나!"라며 소희의 트레이드마크인 '어머나'를 따라하며 애교를 발산해 귀여움을 폭발시킨다. 소희는 시우의 귀여움에 녹아 내리며 "시우가 어머나 해줘서 감동이야"라며 시우를 향해 '맞어머나'로 화답한다. 이어 두 사람은 더블 '어머나'로 막강한 귀여움을 뿜어낸다고.엄마 혜림을 똑 닮은 시우의 끼가 폭발해 보는 이들을 들썩이게 한다. 시우가 20주년을 맞은 원더걸스 이모들을 위해 댄스 메들리를 준비한 것. 원더걸스의 '쏘핫' 무대를 연상케 하는 호피무늬 의상으로 갈아입은 시우는 원더걸스의 히트곡에 맞춰 포인트 안무를 완벽 소화해 원더걸스 이모들의 광대를 승천시켰다는 후문.'소희 이모 바라기'가 된 시우의 귀여운 애정 공세와 시우가 준비한 원더걸스 댄스 메들리는 이번 주 '슈돌'에서 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr