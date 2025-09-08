텐아시아 DB

사진제공 = 슈퍼벨컴퍼니

[공식] 딘딘, 유튜브 채널 재론칭…오늘(8일) ‘제철임철’ 첫 라이브 예고딘딘, 방송인 벗어던지고 ‘대한민국 남자 임철’로…新 유튜브 채널 ‘제철임철’ 론칭딘딘, 세대 아우를 ‘제철임철’ 오늘(8일) 첫 라이브…양방형 소통 나선다가수 딘딘이 기존 유튜브 채널을 재론칭한다.8일 소속사 슈퍼벨컴퍼니에 따르면 딘딘은 공식 유튜브 채널을 ‘제철임철’로 새롭게 재구성, 웹 예능 ‘아는 철’ 콘텐츠를 만든다.‘제철임철’에서는 방송인 딘딘이 아닌 평범한 대한민국 남자 딘딘(본명 임철)의 모습을 그린다. ‘사람 사는 거 다 똑같다’라는 방향성 아래 딘딘은 동네 친구 같은 친근한 모습으로 시청자에게 다가설 계획이다.기존 유튜브 웹 예능처럼 일방향이 아닌 라이브로 진행된다는 점도 포인트다. 딘딘은 ‘제철임철’ 채널 속 ‘아는 철’ 콘텐츠를 통해 사람들이 진짜로 궁금해하는 ‘찐 실전형 지식’을 전달한다는 포부다.딘딘은 그간 본업인 음악 외에도 KBS2 ‘1박 2일’, SBS ‘정글밥2-페루밥, 카리브밥’, Mnet ‘아이돌 페스타 대작전 : 전국반짝투어’ 등 여러 방송 프로그램에 출연하며 만능 엔터테이너로 발돋움 해왔다. 또한 최근 SBS 파워FM ‘딘딘의 Music High(딘딘의 뮤직 하이)’의 DJ로 청취자와 꾸준히 함께하며 어느덧 5주년을 맞이했다.한편, 딘딘의 ‘제철임철’ 첫 라이브는 8일 오후 6시 공식 유튜브 채널에서 진행된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr