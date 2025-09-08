/사진 = 하이브 레이블즈

그룹 캣츠아이가 2025 MTV 비디오 뮤직 어워즈에서 올해의 푸시 퍼포먼스를 수상했다.7일 현지시간 미국 뉴욕 UBS 아레나에서 열린 시상식에서 캣츠아이는 'Touch'(터치)로 MTV 푸시 퍼포먼스 오브 더 이어 트로피를 받았다. 캣츠아이는 프리쇼 무대에서 'Gnarly'(날리)를 선보였다.캣츠아이는 해외 가수인 아이라 스타, 다미아노 다비드, 다샤, 지지 페레즈, 리빙스톤을 제치고 수상했다. 앞서 캣츠아이는 최우수 그룹 부문 후보에도 올랐다.캣츠아이 멤버들은 "정말 말도 안 된다. 이렇게 귀한 상을 주셔서 감사하다. 그동안 멤버들과 다양한 일들을 겪어왔던 만큼, 이 상이 그에 대한 보답처럼 느껴진다. 앞으로 더 잘하라는 의미로 생가하겠다. 아이콘즈(팬덤명), 너무 감사하다"라고 밝혔다.스트리밍 지표도 공개됐다. 'Gabriela'(가브리엘라)는 4일 스포티파이 누적 2억 회를 돌파했다. 6월 20일 발매 이후 77일 만으로 자체 최단 기록이다. 'Touch'는 2억 회 도달까지 139일이 걸렸고 현재 4억3000회 이상을 기록 중이다. 'Gnarly'는 113일 만에 2억 회를 넘겼다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr