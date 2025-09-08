사진=유튜브 '승아로운' 캡처

신체 프로필 168cm, 47kg라고 알려진 가수 겸 배우 김윤지가 체중 감량 비법을 밝혔다.지난 7일 유튜브 채널 '승아로운'에는 '연습생 시절 추억토크부터 팔뚝살 운동법! 토크 대방출'이라는 제목의 영상이 올라왔다. 영상에는 김윤지가 게스트로 출연해 윤승아와 다양한 이야기를 나눴다.윤승아는 "17년 동안 한 번도 같이 운동해 본 적이 없다. 윤지가 또 홈트레이닝으로 전향을 했다. 난 홈트가 너무 하기 싫다. 왜 하는지도 모르겠다. 왜 하냐"라며 말문을 열었다. 김윤지는 "처음부터 홈트를 해야겠다는 생각으로 시작한 게 아니다. 그냥 공복 유산소로 시작을 했다"고 답했다.이어 그는 "굳이 헬스장 가서 트레드밀 하는 게 너무 싫더라. 차라리 밖에 나가서 걷고 이런 게 더 좋으니까 그걸로 시작을 했다. 이젠 아침 공복 유산소를 하고, 집에서 와서 스트레칭하고, 간단한 운동을 하는 게 루틴이 됐다"고 설명했다. 김윤지는 "공복 유산소는 30분 이상 빠른 걸음으로 걸으면 효과가 좋다. 밍기적밍기적 걷는 게 아니라 걸으면서 숨은 살짝 차고 허리에 땀이 살짝 찰 덩도로 해야 한다"고 덧붙였다.출산 후 약 16kg을 감량했다는 김윤지는 "집에 홈트용 방이 있다. 비가 오거나 너무 춥거나 한 날은 땀복을 입고 집에서 스텝퍼를 한다. 그렇게 해서 임신 후 찐 살을 다 뺐다. 집에서 하는 게 간편해서 에너지값이 되게 적을 것 같으면 아령을 들고 하기도 한다. 15분만 해봐라"고 말했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr