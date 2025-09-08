사진제공=채널A ‘요즘 남자 라이프-신랑수업’

'신랑수업' 장우혁이 16살 연하 여배우 오채이와 놀이공원 데이트에 나섰다.오는 10일 방송되는 채널A 예능 '요즘 남자 라이프-신랑수업'(이하 '신랑수업') 180회에서는 장우혁이 오채이와 놀이공원에서 데이트를 하며 설렘지수를 상승시키는 모습이 그려진다.이날 장우혁은 집에서 콧노래를 부르며 도시락을 싼다. 앞서 오채이와 키즈카페 데이트를 하면서 오채이표 도시락을 먹었는데, 당시 장우혁이 도시락통을 집으로 들고 와 이를 제대로 돌려주기 위해 손수 요리에 나선 것. 특히 그는 어머니가 직접 재배한 완두콩을 밥 위에 올려놓으면서 하트 모양 장식을 꾸며 스튜디오 멘토 군단을 감탄케 한다.그러던 중 장우혁의 30년 지기 고향 친구에게 전화가 온다. 장우혁의 친구는 "오채이 씨와 네가 외모도 그렇고 분위기가 비슷한 느낌이다. 두 사람이 아주 잘 어울린다. 네 표정도 엄청 진지해 보였다. 혹시 채이 씨와 미래까지 생각하고 만나는 거냐"라고 묻는다. 이에 장우혁은 솔직한 마음을 터놓는데, 그가 고향 절친에게 꺼내놓은 속마음이 무엇일지에 관심이 쏠린다.잠시 후 도시락을 완성한 그는 드디어 오채이와 한 놀이공원에서 만난다. 오채이는 "사실 남자친구 생기면 놀이공원 데이트를 해보고 싶었다"라며 말문을 연다. 장우혁은 "나도 그렇다"고 맞장구치면서 "내가 채이 씨의 로망을 이뤄드린 건가?"라며 웃는다. 두 사람은 커플 교복록을 선보이고 귀여운 동물 머리띠까지 맞춰 착용한다.시민들은 두 사람의 알콩달콩한 모습에 "너무 잘 어울려요"라며 응원한다. 장우혁은 "진짜 우리 잘 어울리나 봐"라며 오채이를 스윗하게 바라본다. 이어 그는 "이렇게 공개적인 장소에서 여자와 데이트하는 것이 정말 처음이다"라고 말한다. 스튜디오에서 이를 지켜보던 김일우는 "(처음이란 걸) 알아 달라는 거죠"라며 장우혁의 속내를 대변한다.'신랑수업'은 10일 오후 9시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr