사진=이음해시태그

사진=이음해시태그

모델 안소연이 설현의 소속사로 유명한 이음해시태그에 합류, 배우로 본격적인 활동에 나선다.이음해시태그는 8일 "강렬한 에너지를 가진 안소연과 전속계약을 체결했다. 그녀가 가진 감각과 글로벌 감성을 더해, 세계적인 배우가 탄생할 수 있도록 전폭 지원할 것"이라고 밝혔다.2001년생인 안소연은 모델 출신의 배우로 15세에 최연소 프로 모델로 데뷔해 '엘리스'라는 예명으로 활동해 왔다. 그녀는 무대를 압도하는 카리스마와 시원시원한 비주얼로 굴지의 매거진 코스모폴리탄과 보그 커버를 장식하며 대중들에게 얼굴을 알렸다.구찌·미우미우·겐조·로에베·더 후 등 글로벌 기업의 광고 모델로 활약하며 고급 브랜드의 이미지를 더욱 멋스럽게 살렸다. 안소연의 표현력에 업계는 연이어 러브콜을 보냈으며, 안소연은 루이비통과 까르띠에 등 여러 브랜드의 공식 행사에 참여하며 자신의 독보적인 존재감을 드러냈다.안소연은 최근 전 세계적인 화제작 '케이팝 데몬 헌터스'의 주요 인물 '미라'의 모티브로 선정되어 화제를 모았다. 수준급의 영어와 중국어 실력까지 갖춘 그가 K-컬처를 대표하는 얼굴로서 펼칠 영향력에 기대가 커진다. 안소연은 이음해시태그와의 계약을 통해 시너지를 내며 활동 범위를 넓혀갈 예정이다.이음해시태그는 서지혜, 김설현, 정소민, 윤지온이 소속된 엔터테인먼트사다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr