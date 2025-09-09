/ 사진=텐아시아DB

케이티 루이스 손더스와 결혼한 배우 송중기가 천우희와 함께 '나래식'을 찾는다.오는 10일 저녁 공개되는 박나래의 유튜브 채널 '나래식' 51회에는 JTBC 새 금요시리즈 '마이 유스'의 주역 송중기와 천우희가 출격해 다양한 이야기를 나눌 예정이다.지난 5일 첫 방송된 '마이 유스'는 첫사랑과의 재회를 통해 잊었던 '나'를 다시 만나게 되는 감성 로맨스 드라마다. 송중기는 아역 스타 출신의 플로리스트이자 베일에 싸인 소설가 선우해 역을 맡았고, 천우희는 열혈 매니지먼트 팀장이자 선우해의 첫사랑 성제연으로 분해 열연 중이다.이날 송중기는 "우희 씨가 이 작품에 함께한다는 이야기를 듣고, 또 직접 만나 준비하면서 '정말 잘 맞겠다'는 생각이 들었다"며 "주변 스태프들도 '둘의 얼굴 합이 잘 맞다'라는 말을 많이 하는데, 그 말이 참 기분 좋다"고 밝힌다.그 가운데 박나래는 송중기가 요청한 갈비찜과 해산물을 좋아하는 천우희를 위해 연포탕을 정성껏 준비하고, 맛을 본 두 사람은 감탄을 쏟아내며 맛깔스러운 먹방을 선보인다.특히 송중기는 "몇 달 동안 해외에 머물러 한식을 못 먹었는데, 너무 맛있다. 사실 한국 들어온 지 일주일 됐는데, 너무 맛있을 것 같아서 일부러 참은 것도 있다"며 솔직한 속내를 드러내 박나래를 깜짝 놀라게 한다.이뿐만 아니라 송중기와 천우희는 중·고교 시절 전교 부회장을 맡을 만큼 성실했던 학창시절 에피소드부터, 인생의 '화양연화'라 부를 특별한 순간들까지 허심탄회하게 풀어내며 시청자들의 공감을 이끌어낼 전망이다.오는 10일 저녁 6시 30분 '나래식' 51회를 통해 확인할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr