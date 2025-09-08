시청률 8.4%로 종영, '에스콰이어' 유종의 미 거뒀다

이진욱, 정채연, 이학주, 전혜빈이 저마다의 방식으로 사랑의 정의를 내렸다.지난 7일 방송된 JTBC 토일드라마 ‘에스콰이어: 변호사를 꿈꾸는 변호사들'(이하 '에스콰이어') 최종회는 사랑과 얽힌 다채로운 법정 에피소드를 완주한 송무팀의 이야기로 깊은 여운을 안겼다. 이에 최종회 시청률은 수도권 9.1%, 전국 8.4%를 기록했으며 분당 최고 시청률은 수도권 기준 10.1%까지 치솟았다.이날 ‘사랑 없는 결혼이 더 안정적이다’라며 공동 양육 계약으로 혼인한 부부의 사연을 받아든 송무팀은 치열한 토론 끝에 사랑의 다양성을 인정했다. 사랑의 형태가 다양한 만큼 결혼의 모습도 달라질 수 있다는 데 뜻을 모은 이들은 또 한 번 사랑의 의미를 돌아보며 뭉클한 감동을 남겼다.아울러 팀장 윤석훈(이진욱 분)은 자신을 붙잡고 있던 전처에 대한 미련을 내려놓고 냉철한 상사에서 인간미 넘치는 변호사로 거듭나며 앞으로의 삶을 기대하게 했다. 오랫동안 애증으로 얽혔던 엄마와의 관계를 회복한 강효민(정채연 분)은 다양한 얼굴의 사랑을 새롭게 깨닫고 그 속에서 태어난 상처를 어떻게 어루만져야 하는지 배워가고 있음을 실감하며 행복한 미소를 지었다.이진우(이학주 분)의 짝사랑은 허민정(전혜빈 분)의 프러포즈 수락으로 결실을 맺었다. 자기가 생각하는 사랑이란 정답이 정해진 것이 아니라 상처와 실패를 통해 스스로 답을 찾아가는 여정이라고 말한 이진우는 그 길을 허민정과 함께 걷고 싶다고 고백했다. 이진우의 진심 어린 말에 허민정은 감동을 받았고 두 사람의 사랑은 폭죽처럼 환하게 피어올랐다.‘에스콰이어’는 소송을 통해 사랑의 여러 모습을 보여줄 뿐만 아니라 그 안에 담긴 상처까지 깊이 들여다보며 새로운 결의 법정물로 자리매김했다. 연인과 부부, 부모와 자식 등 다양한 관계에서 탄생한 사랑과 그로 인해 남겨진 흉터를 송무팀의 시선으로 바라보며 매회 진한 울림을 전했다.무엇보다 ‘에스콰이어’ 송무팀 네 명의 변호사는 작품의 메시지를 더욱 와닿게 만들었다. 팀장 윤석훈은 냉철한 겉모습 뒤 뜨거운 내면을 지닌 반전 매력으로 극의 중심을 잡았고 강효민은 신입다운 패기와 성장 서사로 이야기에 활력을 불어넣었다. 또한 노련한 판단력으로 선후배의 신뢰를 얻은 이진우와 따뜻한 면모로 팀의 균형을 맞춘 허민정까지 더해져 ‘송무 어벤져스’다운 팀워크를 완성했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr