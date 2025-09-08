사진=tvN

지난해 3월 동갑내기 배우 류다인과의 열애를 공식 인정한 이채민이 이번 작품에서 열연을 펼치며 시청자의 뜨거운 호응을 얻고 있다. 당초 드라마 '폭군의 셰프'는 박성훈이 주인공을 맡을 예정이었으나 음란물 업로드 논란으로 하차했고, 이후 이채민이 대체 발탁됐다.이채민이 tvN 토일드라마 '폭군의 셰프'를 통해 판타지 로코의 로망을 실현시키며 시청자의 반응을 폭발시키고 있는 것. 절대 미각의 폭군 이헌(이채민 분)은 권력을 휘두르는 군주이자 고독과 상처를 안은 인물이다. 이채민의 깊은 눈빛과 섬세한 표현을 만나 입체적으로 완성됐고, 그는 단숨에 '인생캐'를 경신하며 차세대 로코 주역으로 거듭났다.그는 판타지 로맨스 사극이라는 새 장르를 입고 날아올랐다. 뚜렷한 이목구비와 완벽한 비주얼은 시선을 이끌었고, 다정하면서도 애틋한 눈빛은 극의 몰입도를 극대화했다. 어머니를 떠올리며 보인 여린 모습에서는 앳된 소년의 얼굴이, 권위를 향한 억압에는 위엄을 갖춘 군주의 기세가 묻어나며 인물에 대한 호감도를 상승시켰다.연지영 역의 임윤아와 호흡도 눈길을 사로잡았다. 첫 만남의 대립 속에서도 긴장감과 설렘을 동시에 자아내며 극의 온도를 바꿔놓았고, 시간이 흐를수록 쌓여가는 두 사람의 서사 안에서 두근거리는 감정을 안방극장에 고스란히 전하며 설렘 지수를 높였다. 절제된 감정 연기로 로맨스 텐션을 피워낸 이채민 표 로코의 맛에 모두가 미혹됐다.이번 작품은 이채민의 연기 스펙트럼의 확장을 확인할 수 있는 새로운 무대이기도 하다. 청춘물에서의 풋풋함과는 달리, '폭군의 셰프'에서는 사극 장르에 맞는 진중한 톤과 절도 있는 발성으로 안정감을 더했다. 여기에 절대미각 군주라는 설정에 걸맞은 다채로운 표정 연기를 소화하며 신선함을 배가, 사극판 다크호스로 떠오르며 주인공으로서의 역량을 제대로 드러냈다.이렇듯 새로운 장르로 무대를 넓히며 성장을 보여주고 있는 이채민의 변신이 매력적인 드라마 '폭군의 셰프'는 매주 토, 일 밤 9시 10분 tvN에서 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr