≪이소정의 스타캐처≫
방송계 반짝거리는 유망 스타 캐치해서 소개
사진=런업컴퍼니
사진=런업컴퍼니
[단독] "이채민 자주 나오는데, 넌 뭐하냐"…'샌프란시스코 출신' 이원정, 차분한 욕심 [인터뷰②]
≪이소정의 스타캐처≫
방송계 반짝거리는 유망 스타들을 캐치해서 소개해 드리겠습니다.

"더 잘 되고 싶은 욕심 있죠(웃음). 저보다도 어머니께서 더 자주 말씀하세요. '채민이, 재원인 어디 어디 나오는데 넌 뭐 하고 있니?' 이렇게 농담처럼 말씀하시곤 합니다."

8일 강남구의 한 카페에서 배우 이원정을 만났다. 지난해 이채민, 김재원과 함께 '하이라키'에 출연했던 그는 "TV에 자녀가 나오는 부모님들 마음은 다 비슷할 것 같다. 개인적으로 전혀 부럽지는 않다. 동료들이 열심히 활동하는 모습을 보면 내 일처럼 뿌듯하다"고 말하며 미소 지었다.

이원정은 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 출생으로, 한국과 미국 복수 국적이 있는 것으로 알려졌다. 안양예술고를 졸업하고 가천대 연극영화과에 진학한 그는 2019년 '미스터 기간제'를 통해 데뷔했다. 이후 '리얼:타임:러브', '이상한 변호사 우영우', '어쩌다 마주친, 그대', '우연일까?' 등 다양한 작품에서 주연과 조연을 넘나들며 필모그래피를 쌓았다. 이원정은 라이징 배우로 주목받고 있으며, 올해는 '메리 킬즈 피플'에서 시한부 청년으로 특별 출연한 데 이어 '백번의 추억'을 통해 새로운 모습을 보여주고 있다.
사진=런업컴퍼니
사진=런업컴퍼니
'하이라키'에서 함께 호흡을 맞춘 이원정, 이채민, 김재원은 또래 신예 배우다. 이채민은 2000년생이며 김재원과 이원정은 2001년생이다. 이원정은 "어머니가 그렇게 말씀하시면, '저도 제 나름대로 열심히 하고 있으니 조금만 더 지켜봐 주세요'라고 웃으며 답한다"고 얘기했다. 이어 "나도 언젠가는 왕 노릇을 해보고 싶다. 하지만 채민이 형 연기 보면서, 내가 저만큼 소화할 수 있을까 하는 생각이 들었다. 요즘 '폭군의 셰프'를 재밌게 보고 있다"고 덧붙였다.

"가볍게라도 '부럽다'는 말을 해본 적이 없어요. 동료가 잘되면 그저 기쁘죠. 솔직히 말씀드리면, 머지않아 제 차례도 올 거라 생각합니다. 인생에는 타이밍이라는 게 있잖아요. 지금처럼 열심히 연기하다 보면 저 역시 그 순간을 맞을 수 있다고 믿어요. 그래서 조급하거나, 불안해하지 않고, 오히려 동료들을 진심으로 응원합니다."
사진=런업컴퍼니
사진=런업컴퍼니
이원정은 어린 시절 드라마 '아이리스' 이병헌의 연기를 보고 처음 배우의 꿈을 처음 꾸게 됐다고 회상했다. 그는 "오랫동안 동경해온 롤모델인 만큼, 이병헌 선배님과 한 작품에서 함께 연기하는 게 목표"라고 밝혔다.

그는 "김선영 선배님의 연기를 좋아한다"며 존경심을 내비쳤다. 또래 배우로는 1999년생 조이현을 꼽으며 "'지금 우리 학교는'을 인상 깊게 봤다. 이후 '혼례대첩'도 재밌었고 여러 작품을 보고 있다"고 말했다. 이어 "'KBS 연기대상'에서 우연히 뵌 적 있는데, 많이 떨고 계신 모습이 기억에 남았다. 작품을 통해 만나면 좋겠다"고 기대감을 전했다.

이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr

ADVERTISEMENT

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지