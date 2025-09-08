덱스, 맛피아 아닌 김풍을 선택한 이유…"아직도 궁시렁거려" ('덱스101')

사진 = '덱스101' 유튜브 채널 캡처

덱스가 나폴리맛피아 대신 김풍을 선택한 이유를 밝혔다.방송인 덱스가 운영하는 유튜브 채널 '덱스101'에서는 '덱스와 김풍의 냉터뷰를 부탁해'이라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 김풍이 등장한 가운데 덱스는 영상에 대해 "라면꼰대 오마주다"고 알렸다. 김풍에게 덱스는 "뭐 신기한 걸 많이 넣으시더라"고 했다. 김풍은 "원래 진짜 초창기 컨셉은 식자재를 구해서 그걸로 라면물을 끓이고 그랬는데 이제는 어느덧 라면도 안 끓이고 뭐 그렇다"고 했다.덱스는 김풍에 대해 "개성 넘치는 그런 요리가로서도 또 유명하시지만 제가 개인적으로 팬이다"며 "저는 원래부터 알고 있었고 저번에 뵈었을 때 그 눈빛이 아직도 잊혀지지 않는다"고 했다. 이 말에 놀란 김풍은 "정말이냐"고 하며 되물었다.예능 '냉장고를 부탁해'에서 처음 김풍을 만났다는 덱스는 "제가 맛피자를 선택하지 않고 작가님을 딱 선택하고 촬영 종료가 됐다"며 "고맙습니다 이렇게 인사를 하는데 작가님이 딱 나가시면서 눈이 마주치는데 작가님이 진짜 멋있게 찡긋하는 거다"고 전했다. 김풍은 "왜냐면 사실 맛피자랑 진짜로 요리하면 내가 완전히 진다"며 "근데 이제 뭔가 상황적으로 봤을 때 그래도 뭐 나쁘진 않았나 보다 한거다"고 하면서 웃었다.덱스는 "아니 근데 그때 억지로 드린건 절대 아니다"며 "제가 방송에 재미를 위해서 드린 건 아니고 너무 충격적인 맛이었고 진실된 선택이긴 했다"고 말했다. 김풍은 이에 "고맙다"고 인사했다. 덱스는 "거기에 대해서 맛피자가 굉장히 아직도 좀 그런다"고 했고 김풍고 공감하며 "아직도 궁시렁 거린다"고 해 웃음을 자아냈다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr