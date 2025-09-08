사진=류진 유튜브

배우 류진이 승무원 출신 아내에게 새 차를 선물했다.8일 유튜브 채널 '가장(멋진)류진 petiteRyujin'에는 '20년 만에 아내에게 외제차 선물한 류진'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 류진은 "첫째 찬형이가 태어났을 때부터 타던 패밀리 카 수리를 맡겨야 한다. 2008년부터 약 17년간 집안 모임, 행사, 아이들 라이딩까지 하던 차"라며 각별한 마음을 드러냈다.차를 "또 하나의 집"이라고 표현한 류진은 "35만km 달렸더라. 고생했는데, 터보만 교체하는데 500만원 들고, 중고로 팔면 600~1000만원이더라. 이제 고쳐도 안전이 불안해서 나 혼자 타는 차로 쓰려고 한다"고 전했다.아내는 "찬형이 태어났을 때부터 안 자면 카시트 태워서 목적지 없이 드라이브하며 재웠다. 차 버릴까 싶을 정도로 토 많이 했다"고 회상했다.아내와 두 아들을 위해 새차를 뽑은 류진은 "아내가 '지금 차보다 작고 수납공간은 비슷하고 승용차는 아니면 좋겠다'고 하더라. 그런 차가 어딨냐 싶었는데, 발견했다"고 자랑했다.류진은 V사 V90을 구입했다. 그는 "차 값만 7800만원, 부대비용 다 합치면 8000만원 들었다"면서 "색은 50대 정장 입은 아저씨들이 타는 느낌"이라고 설명해 웃음을 드라냈다.약 20년 만의 새 차를 아내에게 공개하며 류진은 "신기술이 다 들어있다"고 신나게 설명했다. 아내는 간단한 고사를 지낸 후 "안전운전 하도록 하겠다"고 안전을 기원했다. 류진 또한 "가족들 잘 보살펴 달라"고 빌었다.아내는 명목상 자기 선물이지만, 자동차 옵션 취향은 류진 스타일을 지적해 웃음을 안겼다. 류진은 "부부만 둘이 잘 안 탄다"고 고백했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr