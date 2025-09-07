사진=JTBC '냉장고를 부탁해'

'냉장고를 부탁해' 이영애의 '자연주의'가 무너졌다.7일 방송된 JTBC '냉장고를 부탁해'(이하 '냉부해')에는 배우 이영애, 김영광이 출연했다.이날 이영애와 김영광은 MBTI가 각각 INFJ, INTP라고 밝혀 '내향적 성향'으로 놀라게 했다. 이영애는 "내향적인 김영광을 이해한다"면서 "지금은 결혼도 하고 애도 있고 이 정도 얘기하는 것"이라고 말했다.김성주는 "수줍은 성격 때문에 프로그램에서 잘린 적이 있다고 들었다"는 질문을 하며 놀라워했다.이영애는 "반반이다. 잘린 것도 있고 제가 못 하겠다고 한 것도 있다"면서 "토크쇼 MC로 발탁됐다. 이름까지 둘어간 타이틀이었는데, 파일럿 프로그램 한 번 했다"고 전했다.그만둔 이유로 이영애는 "역할에 몰입했을 때는 괜찮은데, '이영애' 이름으로 나가니까 힘들더라. MC는 아무나 하는 게 아니구나 싶었다. (김성주, 안정환) 두 분이 너무 대단하시다"고 이야기했다.한편, 김영광의 냉장고 공개와 함께 이영애의 '자연주의'가 무너져 웃음을 안겼다.첫 대결에서 최현석 셰프는 치즈맛을 살린 '버거싶었습니다', 윤남노 셰프는 곰탕을 활용한 '피지컬이 크넬'을 요리했다.김영광 시식 후 맛보던 이영애는 결국 탄산을 오픈했다. 김성주는 "자연주의라더니 탄산을 좋아하신다. 양평에 왜 이렇게 오래 있었냐"며 농담을 던졌다. 이영애는 "그래서 '제 인생이 인스턴트'라고 했다"며 너스레를 떨었다.두 번째 대결에서 김풍은 번데기와 새우를 활용한 '뻔뻔하새우', 권성준 셰프는 '나폴리 맛피자'를 요리했다.김영광은 "맛있어요"라며 이영애에게 맛보기를 권했고, 이영애는 번데기의 색다른 식감과 맛에 빠져 맥주를 연속 흡입하는 모습을 보였다.김영광은 최현석과 김풍에게 승리를 안기며 "번데기 사놓은 게 부끄러웠는데, 다행"이라며 미소를 지었다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr