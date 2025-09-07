사진=SBS '미운 우리 새끼'

'미운 우리 새끼' 윤후가 부모님 '이혼'에 대한 속내를 털어놨다.7일 방송된 SBS 예능 프로그램 '미운 우리 새끼'에서는 가수 윤민수와 아들 윤후가 친구처럼 지내는 일상을 공개했다.이날 윤민수는 미국 대학교로 돌아가기 3일 전인 윤후에게 "다음에 한국 올 때는 엄마랑 아빠랑 따로 있을 수도 있다"고 밝히며 "지금처럼 같이 못 있잖아. 네가 엄마랑 있을지 아빠랑 있을지 모르니까"라고 말했다.윤후는 "이런 얘기를 처음 하니까 좀 많이 당황스럽네"라면서도 부모의 '이혼'에 대해 "같이 안 있는 모습이 신경 쓰이지만, 생각보다 (괜찮다)"고 이야기했다.그러면서 "이제 혼자서 알아서 해야지. 학교도 잘 다니고, 혼자 알아서 잘 살아야지. 엄마 아빠도"라며 속 깊은 모습을 보였다."나 너 없으면 심심하다"는 윤민수의 말에 윤후는 "노는 건 아빠랑 놀고, 지내는 건 엄마랑 있을 것 같다. 아빠 집에서 놀고 엄마 집에서 자겠다"고 말했다.윤민수는 "아빠 집이 생기면 네 방도 만들어 둘 거다. 어떤 스타일을 원하냐. 친구들 놀러 와도 같이 먹을 수 있게 바 분위기로 만들어둘까? 친구들 오면 아빠가 바텐더하고, 노래도 해주고"라고 물었다. 가만히 생각하던 윤후는 "좋다. 그렇게 해주면 감사하죠"라고 전했다.'부자 팔씨름 대결'에서는 윤후가 압도적인 힘으로 승리했다. 앞서 "넌 아직 나한테 안 된다"고 호언장담했던 윤민수는 "3판 2승제"라고 우겨 자를 바꿔 재대결을 했다. 하지만, 결과는 마찬가지였다. 윤민수가 "한 판 더"를 외치자 윤후는 "내가 이겼잖아, 인정해. 아빠 너무 추하다"고 돌아서 폭소케 했다.한편, 윤민수는 최근 결혼 생활 18년 만에 이혼 소식을 전했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr