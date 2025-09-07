사진 =박지윤 인스타그램

박지윤이 뉴욕 룩으로 어그핏을 인증했다.박지윤은 자신의 인스타그램에 "작년 뉴욕 어그신은 사진 찾아보느라 혼자 시간여행했네요, 작년 뉴욕갈때 하도 춥다고 하니까 신발이 너무 걱정이었는데 겨울 바지들은 또 왜 다 긴건지 ㅎㅎ 영하 강추위에도 끄떡없고 어떤 바지에도 예쁘고 오래 걸어다녀도 문제없이 발편하고 눈비에 난리였는데 오히려 운동화보다 때도 덜타는거 같고 키도 커보이고 날씬해보이니"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.사진에서는 박지윤이 갈색 브라운스톤 계단 앞에서 양털 안감의 시어링 재킷과 블랙 터틀넥, 플레어 팬츠, 플랫폼 부츠를 매치해 겨울 스타일을 완성했다.박지윤은 매장 거울 셀피에서 같은 재킷에 버킷 백을 걸친 채 전신을 담았고 객실 전신 거울 앞에서는 동일 톤의 시어링 재킷과 브라운 팬츠를 셋업처럼 맞춰 따뜻한 무드를 강조했다. 또 다른 컷에서 박지윤은 광택 퍼퍼 재킷에 그레이 조거 세트를 입고 블랙 어그 스타일 부츠로 마무리해 여행자의 실용성을 드러냈다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "화이팅" "옷이 너무 예뻐요" "신발이 내 스타일이에요" 등의 댓글을 남겼다.한편 박지윤은 같은 KSB 아나운서 출신 최동석과 2009년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 뒀으나 지난해 10월, 결혼 14년 만에 파경을 맞았다. 두 사람은 제주지방법원에 이혼조정신청서를 제출하고 이혼 절차를 밟고 있으며 '쌍방 상간 소송'을 제기하며 흙탕물 싸움도 벌였다. 현재 자녀의 양육권과 친권은 모두 박지윤이 확보한 상태다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr