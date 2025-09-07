사진 = 권은비 인스타그램

권은비가 그레이 톤의 핀스트라이프 드레스와 레이스 디테일로 존재감을 드러냈다.권은비는 자신의 인스타그램에 "한국방송대상"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.사진에서 권은비는 라일락 조명이 비치는 실내를 배경으로 가슴 라인에 장미 형태의 코르사주가 장식된 홀터넥 드레스를 착용한 인물이 정면과 사선 포즈를 취하고 있다. 매끈한 광채 베이스와 은은한 립 컬러, 선명한 속눈썹으로 또렷한 아이 메이크업을 완성한 모습이다.허리 중앙에는 블랙 레이스 인서트가 더해져 실루엣이 강조되고 한 컷에서는 어깨에 작은 스킨 밴드가 보여 무대 전 준비 과정의 디테일을 전한다. 거울 셀피에서는 우드 플로어와 방음 패널이 배치된 연습실에서 휴대전화를 들어 올려 촬영한 장면이 포착되며 풍성하게 퍼지는 스커트 라인이 시선을 모으는 모습이다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "화이팅" "완전 섹시" "진짜 뭐야 언니 너무 예쁘다" 등의 댓글을 남겼다.한편 1995년생으로 30세인 권은비는 서울 성동구에 위치한 단독주택을 24억 원에 매입해, 최근 잔금을 치른 것으로 전해졌다. 권은비가 매입한 건물은 지하 1층부터 지상 3층까지 이르는 건물로 대지면적 106㎡·연면적 192.45㎡ 규모의 꼬마빌딩이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr