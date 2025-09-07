사진=유튜브 채널 '꼰대희'

그룹 제로베이스원 리더 성한빈이 유튜브 콘텐츠 '꼰대희'에서의 발언이 논란을 일으키자 결국 사과에 나섰다.6일 코미디언 김대희의 유튜브 채널 '꼰대희'에는 '[EN] [밥묵자] 제로베이스원헌드레드까지 보고 싶은 제베원과 치킨에 와플 한 끼(feat. 매튜, 한빈)'라는 제목의 영상이 업로드됐다. 해당 영상에는 제로베이스원 성한빈과 석매튜가 출연해 김대희와 함께 이야기를 나누는 모습이 담겼다.방송에서 석매튜는 "한빈 형이 과속 방지턱을 넘을 때마다 내는 소리가 있다"며 일화를 소개했다. 성한빈은 처음에는 모른 척했지만, 석매튜와 김대희의 계속된 추궁 끝에 상황을 재현하며 "과속 방지턱을 세게 넘으면 엉덩이가 아프지 않냐"며 여자 목소리 톤으로 "으읏", "으윽" 등의 소리를 냈다.이어 그는 "다 내려놨다. '꼰대희'에 나온 만큼 제대로 해보겠다"며 다시 상황을 재현했고, 이번에는 "야미"라고 여자 목소리로 말하며 신음을 흉내 냈다. 이후 성한빈은 "이 얘기를 여기서 하냐"며 석매튜를 향해 황당하다는 반응을 보였다.촬영 당시에는 웃으며 지나갔지만, 영상이 공개된 뒤 일부 시청자들은 불편함을 드러냈다. 온라인 커뮤니티와 SNS에서는 "생각보다 성 인지 감수성이 너무 낮다", "당황스러워 말이 안 나온다", "불쾌하다. 이게 성희롱이지 뭐냐"는 부정적 반응이 이어졌다. 평소 바르고 성실한 이미지가 강했던 만큼 실망감은 더 크게 다가왔고, 일부에서는 성희롱적 맥락으로도 해석될 수 있다는 우려가 제기됐다.반면 다른 누리꾼은 "성한빈이 처음에는 숨기려 했지만 결국 상황에 맞춰 최선을 다한 것 같다", "아이돌은 이미지가 생명인데 이걸 왜 편집 안 하고 내보냈냐"라며 제작진과 소속사를 탓하는 의견도 내놨다.논란이 커지자 성한빈은 팬 소통 플랫폼을 통해 사과했다. 그는 "꼰대희에서 너무 무리했다. 전혀 다른 의도는 없었고, 예능 분량 욕심이 과했다"고 반성했다. 이어 "혹시 불편했던 제로즈(팬덤명)가 있었다면 진심으로 미안하다. 말주변을 늘려보겠다"라고 고개를 숙였다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr