사진=텐아시아DB

사진=MBC

사진=MBC

사진=MBC

유재석이 '80s 서울가요제'에서 의외의 무대를 예고하며 본 공연에 대한 기대감을 끌어올렸다. 앞서 5월 '놀면 뭐하니'의 고정 멤버였던 박진주와 이미주가 하차하면서 기존 남성 멤버들만 남아 4인 체제로 정비됐다.6일 방송된 MBC 예능프로그램 '놀면 뭐하니?'에서는 9월 11일 열릴 '80s 서울가요제' 준비를 위해 참가자들을 개별 면담하고 희망곡들을 조사하는 모습이 그려졌다. 부족한 여성 보컬 자리를 채울 히든 참가자로, 여성 듀오 송은이와 김숙이 합류해 더 다채로운 무대를 기대하게 했다.이날 방송의 수도권 가구 시청률은 6.7%를 기록하며 동시간대 및 토요일 예능 1위 자리에 올랐다. 채널 경쟁력과 화제성을 가늠하는 핵심지표 2049시청률은 3.0%를 나타내며, 역시 토요일 예능 1위를 차지했다. 최고의 1분은 송은이와 김숙이 가요제 섭외를 1초 만에 수락하는 장면으로, 분당 최고 시청률이 8.6%까지 치솟았다. (닐슨코리아 수도권 기준)유재석 PD와 주우재 작가는 이적, 하동균, 정성화, 이용진과 만났다. 지난 총회에서 박명수 옆자리에 앉았던 하동균은 그에게서 해방되자 말문이 트인 듯 생기 가득한 모습을 보였다. 이적은 평론가 임진모에 빙의한 음악 토크 침투력을 자랑했고, 이용진은 스스로를 '고음 보컬'이라 칭하는 추구미로 현장을 들썩이게 했다. 가요제를 향한 야망을 드러냈던 정성화는 이용진에게 듀엣을 하자고 연락했던 '물밑 작업'이 들통났고, 유재석이 단속에 들어가 웃음을 자아냈다.열띤 선곡 회의도 펼쳐졌다. 그 가운데 유재석은 '이제는(서울훼미리)', '통화중(소방차)' 등 댄스곡에 몸이 반응하는 '댄스 DNA'로 모두를 폭소케 했다. 이용진은 댄스곡을 안 할 것 같은 '의외의 조합' 하동균, 최정훈(잔나비)과 소방차를 하고 싶다는 아이디어를 냈다. 여기에 이준영까지 거론되며 기대감이 상승했다.주우재는 하동균에게 "(모두가 원하니) 형님은 춤을 추셔야 할 것 같다"라며 권유했고, 이용진은 "소방차로 다시 태어나셨으면 좋겠다"라고 거들었다. 댄스와 전혀 연이 없는 보컬리스트 하동균은 고민에 빠졌고, 유재석은 가요제 아니면 볼 수 없는 무대에 "PD로서 탐난다"라고 욕심냈다.이적은 '울고 싶어라(사랑과 평화)', '모나리자(조용필)', 하동균은 '어떤 이의 꿈(봄여름가을겨울)' '통화중(소방차)', 정성화는 '회상(김성호)', '모두가 사랑이에요(해바라기)', 이용진은 '그대에게(무한궤도)' 등을 선곡 후보 리스트에 올려, 본선에서 어떤 무대를 보여줄지 궁금증을 끌어올렸다.하하와 이이경 작가는 솔라(마마무), 랄랄과 듀엣을 하고 싶다는 딘딘의 러브콜에 비밀리에 자리를 마련했다. 하지만 솔라는 윤도현을, 랄랄은 최유리를 원픽으로 밝혔고, 이에 삐진 딘딘은 우즈를 원픽으로 꼽아 웃음을 유발했다. "인생을 바꾸고 싶어서 가요제 나왔다"라고 고백한 딘딘은 멋있는 모습을 보여주고 싶은 바람을 드러냈고, 희망곡으로 '못다핀 꽃 한송이(김수철)'을 꼽았다.그러나 노래를 도와주려던 랄랄이 더 찰떡처럼 소화하는 바람에 딘딘은 곡을 빼앗겼고, 솔라는 희망곡으로 '아름다운 강산(이선희)' 솔로곡을 꼽아 듀엣을 거부하는(?) 본심을 내비쳤다. 러브콜이 수신거부 된 딘딘은 "둘이 나를 원천 차단하는 걸 보고 승부욕이 올라왔다"라고 결의를 다져, 가요제에서 어떤 인생 무대를 보여줄지 기대를 높였다.유재석 PD와 작가진은 부족한 여성 보컬을 더 다채롭게 만들 히든 여성 듀오를 섭외하기 위해 모였다. 기획 단계에서부터 유재석이 가요제에서 꼭 듣고 싶다고 말해왔던 80년대 숨은 명곡 '그대와의 노래(뚜라미)' 주인을 찾아 나선 것. 그 여성 듀오는 바로 '더블V' 송은이와 김숙이었다. 유재석은 이 곡을 부를 여성 듀오로 다비치와 더블V를 머릿속에 떠올렸고, "다비치에게 먼저 컨택을 했지만 스케줄이 안 됐다"라고 솔직하게(?) 말했다. 유재석이 말을 다 마치기도 전에 송은이와 김숙은 "우린 돼!"라고 1초 만에 수락해 웃음을 자아냈다.송은이와 김숙은 80년대 여성 듀오 뚜라미의 모습을 보고는 "우리 느낌이 있다"라며 신기해했고, 화음을 발사하며 노래와의 싱크로율을 뽐냈다. 김숙은 "우리는 (뚜라미 대신) 구라미로 하자"라며 즉석에서 팀명을 작명했다. 유재석은 "이 노래가 두 분에게 딱이다"라며 제안했고, 하하는 관객들도 80년대 드레스코드를 한 채 올 것이라며 80년대 패션 스타일로 무대를 준비해달라고 요청했다. 김숙은 "옷도 금방 다 돼"라며 준비된 가요제 참가자의 모습을 보여, 어떤 찰떡 무대를 보여줄지 관심을 집중시켰다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr