이미지 크게보기 사진 = 텐아시아DB

이미지 크게보기 사진 = KBS 2TV '불후의 명곡'

가수 이찬원이 임영웅과 가까운 사이라 밝혀 훈훈함을 자아냈다.6일 방송된 KBS 2TV '불후의 명곡'의 '임영웅과 친구들' 2부에서는 지난 방송에서 가슴 벅찬 무대를 선보였던 이적, 노브레인, 전종혁에 이어 린, 로이킴, 조째즈, 최유리가 출연했다.이날 방송에서 임영웅은 2부에 출연하는 친구들을 '은밀한 만남', '첫 입맞춤'과 같은 흥미진진한 키워드들로 소개했고, 그런 가운데 임영웅은 "어디에서도 공개한 적이 없지만 제가 이분을 예전부터 좋아했다"면서 가수 최유리를 향한 팬심을 드러내 눈길을 끌었다.특집에 출연하면서 임영웅과의 친분이 알려진 최유리는 "영웅 선배와 어떻게 알게 됐는지 주변에서 많이들 궁금해하신다. 사실 친분이 있다는 걸 아무한테도 말하지 않았다. 임영웅 선배님이 너무 유명해서 말을 아꼈다"며 조심스러운 마음을 전했다.이에 이찬원은 "전 반대로 영웅 형과의 친분을 동네방네 소문내는 스타일이다. 심지어 저희 아버지도 자랑하신다"라고 덧붙여 훈훈함을 더했다.방송을 본 시청자들은 "두 사람의 우정이 너무 좋다", "훈훈하다, 친분 많이 자랑했으면 좋겠다", "둘 다 방송에서 자주 봤으면" 등의 반응을 보였다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr