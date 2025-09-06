고현정 아들, 과거 밝혀졌다…평생 증오했다더니, 상처 가득한 얼굴 ('사마귀')

사진제공=SBS

장동윤이 경찰이 된 이유가 밝혀진다.지난 5일 SBS 새 금토드라마 ‘사마귀: 살인자의 외출’이 첫 방송됐다. 뜨거운 기대 속에 베일 벗은 ‘사마귀: 살인자의 외출’은 특히 고현정(정이신 역), 장동윤(차수열 역) 두 배우의 파격 변신과 시너지에 대한 반응이 뜨겁다. 시청률도 7.1%를 기록했다.‘사마귀: 살인자의 외출’ 1회에서는 남자 다섯을 잔혹하게 죽인 연쇄살인마 ‘사마귀’ 정이신이 잡힌 지 23년이 지나 ‘사마귀’ 모방살인 사건이 발생했다. 경찰인 차수열은 이 사건 해결을 위해 평생 증오한 ‘사마귀’인 엄마 정이신과 23년 만에 재회했다. 연쇄살인마 엄마와 형사 아들이 공조수사를 시작하게 된 것. 차수열은 정이신이 던진 한마디에서 모방살인 사건의 결정적인 단서를 포착했다. 아들을 돕는 것인지 이용하는 것인지 속내를 알 수 없는 정이신의 기괴한 미소가 1회 엔딩을 강렬하게 장식했다.이런 가운데 6일 ‘사마귀: 살인자의 외출’ 제작진이 2회 방송을 앞두고 과거 차수열의 인생에서 가장 결정적인 한 순간이 담긴 장면을 공개해 이목을 집중시킨다.사진 속 차수열은 교복 차림으로 최중호(조성하 분)와 마주 앉아 있다. 강인한 카리스마를 발산하는 지금과는 사뭇 다른, 차수열의 앳된 얼굴이 눈길을 끈다. 이와 함께 차수열의 얼굴에 있는 상처와 반창고, 분노-반항심 등 복잡한 감정으로 얼룩진 슬픈 눈빛이 궁금증을 유발한다. 반면 최중호는 차수열을 향해 푸근하고 인자한 미소를 짓고 있어 주목된다. 흡사 아버지가 아들을 보는 듯한 느낌이다.‘사마귀: 살인자의 외출’ 제작진에 따르면 해당 장면은 차수열이 경찰이 되기로 결심하게 된 중요한 순간을 포착한 것이다. 엄마인 ‘사마귀’ 정이신이 검거된 후 그녀의 아들 차수열은 어떤 삶을 살아왔을지, 고교시절 그에게 대체 무슨 일이 있었을지, 최중호가 차수열 앞에 나타난 이유는 무엇일지 주목된다.‘사마귀: 살인자의 외출’ 제작진은 “2회에서는 차수열이 경찰이 된 진짜 이유가 밝혀진다. 그리고 이 이유는 차수열이 평생 증오한 엄마인 ‘사마귀’ 정이신과의 23년만 재회, 이후 함께 모방범죄 범인을 쫓는 것에도 큰 영향을 미칠 것이다. 세월을 넘나들며 인물의 복잡한 감정선을 깊이 있게 그려낸 장동윤, 조성하 배우의 열연에 많은 관심과 기대 부탁드린다”라고 전했다.차수열이 경찰이 되기로 결심한 진짜 이유, 그의 인생에 결정적인 한 순간이 공개되는 ‘사마귀: 살인자의 외출’ 2회는 6일 오후 9시 50분 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr