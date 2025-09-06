공명 / 사진제공=넷플릭스

'고백의 역사' 공명이 학창 시절 꽤 인기가 있었다고 인정했다. 또한 두툼한 하체가 학창 시절 콤플렉스였다고 털어놓았다.최근 서울 소격동의 한 카페에서 넷플릭스 영화 '고백의 역사'에 출연한 배우 공명을 만났다.'고백의 역사'는 1998년, 열아홉 소녀 박세리(신은수 분)가 일생일대의 고백을 앞두고 평생의 콤플렉스인 악성 곱슬머리를 펴기 위한 작전을 계획하던 중 전학생 한윤석(공명 분)과 얽히며 벌어지는 청춘 로맨스. 공명은 서울에서 온 사연 있는 전학생 한윤석 역을 맡았다.극 중 세리는 학교 인기남 김민(차우민 분)에게 고백하기 위해 친구들을 총동원해 학알 접기에 돌입한다. 이에 실제로 촬영장에서 배우들을 비롯해 스태프들까지 열심히 학알을 접었다고. 특히 공명의 지분이 컸다고 한다. 공명은 "제가 엄청 접었다. 원래는 접는 법을 몰랐다"라며 "학알이라니. 진짜 처음 들었다. '학, 알?' 감독님과 시나리오 리딩할 때도 '지금 모르는 그대로의 리액션이 나왔으면 좋겠다'고 하시더라"고 전해 웃음을 안겼다.실제 학창시절 인기는 어느 정도였냐는 물음에 "없다고 하지 않겠다. 동생(NCT 도영)이 많은 얘기를 했지 않나"라며 웃었다. 이어 "동생과 2살 터울이고 초중고를 같이 나오다 보니 동생 입장에서 그게 더 크게 보였던 거 같다. 저는 'OO데이' 같은 때에 사물함이 꽉 차는 정도는 아니었다. 그런데 인기가 없진 않았다"고 인기남 면모를 인정했다.극 중 세리는 김민이 생머리를 좋아한다는 소문을 듣고 악성 곱슬머리를 펴기 위해 고군분투한다. 본인은 학창 시절 콤플렉스가 없었냐는 물음에 "하나 있었다"고 고백했다. 공명은 "제 학창 시절에 스키니가 유행했다. 모든 친구들이 교복을 사면 바지통을 줄였다. 그런데 저는 하체가 남달랐다. 그때는 그게 콤플렉스였다. 지금 와서 생각해보면 콤플렉스도 아니었다"고 털어놨다. 자랑이 아니냐고 하자 "자랑은 아니다"며 쑥스러워해 했다. 그러면서 "어린 나이 당시에는 다른 친구들보다 바지통을 못 줄인다는 게 콤플렉스였다. 나름 최대한으로 통을 줄이고 다녔다"고 회상했다.본인의 '고백의 역사'에 대해 묻자 공명은 "편지를 써서 고백한 적이 있다"고 답했다. 이어 "기억에 남는 고백을 했거나 받았던 건 없는 거 같다. 보통 'OO데이' 같은 날에 고백하거나, 아니면 만우절 때 장난치면서 고백하거나 그랬다. 그렇게 '만날래?' 하다가 만난 적이 있다. 제 학창시절에는 그랬던 거 같다"고 털어놓았다. 또한 "영화의 시대적 배경이 98년도여서 좀 더 아날로그적인 것 같다. 저 때는 문자나 전화로 많이 고백했던 것 같다"고 추억했다.'고백의 역사'는 지난 8월 29일 넷플릭스에서 공개됐다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr