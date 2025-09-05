텐아시아 DB

에스파 카리나가 허리라인을 강조한 스타일링을 선보였다.카리나는 지난 3일 서울 성동구 아이아이컴배인드의 신사옥 하우스 노웨어 서울에서 열린 프리 오픈 행사에 참석했다.이날 카리나는 브랜드 A사의 블랙 드레스를 입고 등장했다. 슬림한 실루엣이 돋보이는 이 드레스는 허리라인이 강조되어 있어 카리나의 탄탄한 바디라인을 보여준다. 가격은 122만원대다.더불어 카리나는 브랜드 G사의 실버 메탈 스퀘어 안경으로 포인트를 줬다. 볼드 옵티컬 컬렉션의 제품으로 긱시크룩에 제격이다. 가격은 34만원이다.한편 에스파는 5일 6번째 미니앨범 '리치 맨'(Rich Man)을 내고 통산 7번째 밀리언셀러에 도전한다. '리치 맨'은 거친 일렉 기타 사운드가 특징인 댄스곡이다. 이번 미니앨범은 전날까지 선주문량 111만장을 기록했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr