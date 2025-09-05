/ 사진=텐아시아DB

사진제공=ENA '살롱드돌

ENA '살롱드돌: 너 참 말 많다'의 에이핑크 박초롱과 윤보미가 키와 이창섭을 향한 극과 극 온도차로 폭소를 안긴다. '썸의 성지'로 꼽히는 아육대에서 박초롱은 의외로 썸을 목격한 적이 없다며, 다른 장소에서 남자 아이돌에게 쪽지를 받은 적이 있다고 털어놓는다.오늘(5일 밤 10시 방송되는 ENA 예능 '살롱드돌 : 너 참 말 많다(연출 이태경, 작가 조미현, 제작 TEO(테오))' 7회에는 에이핑크의 박초롱과 윤보미가 게스트로 출연해 연애, 일상, 직장 등 다양한 주제를 두고 키, 이창섭과 함께 거침없는 토크를 펼친다.박초롱과 윤보미는 이창섭과 연습생 시절부터 15년 가까이 인연을 이어온 '찐친' 사이. 팬들 사이에서 '비투핑크'로 불릴 만큼 각별한 관계로, 이날 방송에서도 세 사람의 현실 남사친-여사친 케미가 곳곳에서 웃음을 유발할 예정이다. 윤보미는 "카메라 돌면 오빠한테 할 말 있어"라며 이창섭에게 문자를 '읽씹'당했던 에피소드를 폭로한다. 박초롱은 과거 에이핑크 멤버 윤보미를 향한 이창섭의 까불까불한 장난에 참다 못해 '찐텐'으로 폭발한 일화를 공개해 웃음을 더한다.MC 키와 이창섭을 대하는 두 사람의 극명한 온도차도 흥미로운 관전 포인트다. 박초롱과 윤보미는 키의 '연애학개론'에는 "스윗하다", "연애 박사님"이라며 소녀 모드로 리액션을 쏟아내지만, 이창섭에게는 익숙한 찐친 모드로 돌변해 웃음을 자아낸다. 15년지기인 이창섭조차 "처음 보는 리액션"이라며 당황한 모습을 보이는 등 두 사람의 상반된 반응이 색다른 재미를 더할 예정이다.아이돌들이 직접 밝히는 신인 시절 '썸의 성지'에 대한 솔직 토크도 이어진다. 이날 네 사람은 '신인 시절 가장 핫했던 장소'를 주제로 뮤직뱅크 자판기, 아이돌스타 선수권대회(아육대), 헤어·메이크업 숍(헤메숍) 등을 두고 열띤 입담을 펼친다. 박초롱은 "아육대에서 사랑이 싹 텄다고들 하는데 한 번도 본 적이 없다"면서도 의외의 장소에서 남자 아이돌에게 쪽지를 받았던 에이핑크 신인 시절의 비화를 최초로 공개해 현장의 이목을 집중시킨다.이외에도 '비투핑크'의 케미가 돋보이는 다양한 에피소드는 물론, 군 동기인 키와 이창섭의 군 시절 비하인드까지 공개된다고 해 본 방송에 대한 기대감을 높인다.'살롱드돌'은 시시껄렁한 문제들로 말문이 안 닫히는 K-POP 아이돌들의 과몰입 토크쇼로 5일 밤 10시 7회가 방송된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr