사진 = 유튜브 '효연의 레벨업' 캡처

몬스타엑스가 10주년을 맞았다.소녀시대 효연의 자체 콘텐츠 '효연의 레벨업' 유튜브 채널에서는 '만나면 반갑다고 긁'이라는 제목으로 '밥사효' 에피소드 8 몬스타엑스 편 영상이 올라왔다.영상에서 몬스타엑스 기현과 형원이 등장했다. 효원은 "무대 위 모습도 멋있지만 예능에서의 친근감이 좀 더 많이 느껴진다는 평이 많다"고 말했다. 기현은 "근데 저희가 예능 나온 거 치고 저희 둘이 나온 게 사실 없다"며 "그래서 섭외 온 거 보고 어쩌다 이 조합을 섭외하셨지 싶더라"고 했다.이를 들은 효연은 "왜 그러냐"며 "이 조합이 어색한 조합이냐"고 물었다. 이어 "둘이 친구라고 들었다"고 했다. 기현은 "저는 왜 그런진 모르겠는데 항상 저의 예능 파트너는 주헌 아니면 민혁이다"며 "그리고 형원은 보통 셔누와 함께 한다"고 말했다. 효연은 "실제로 보니까 더 재미있다"며 "근데 몬스타엑스가 10년 됐다는 것도 신기하다"고 했다.두 사람은 데뷔 10주년이 군백기로 더더욱 체감이 안된다고 말했다. 기현은 "오히려 주변에선 축하해 주는데 내가 10년 동안 뭐했지 싶더라"고 했다. 효연은 "정말 남성 분들은 더 그런 것 같다"고 하면서 군대에 대해 이야기 했다. 효연은 "군대 관련해서 화제 된 게 있는데 기현이 총을 잘 못 쐈다더라"고 물었다.기현은 당황하며 "이게 와전된게 입을 좀 많이 여는 친구가 있다"며 "민혁이라고 자기 먼저 전역을 해가지고 민혁의 추측으로 일어난 루머"리고 했다. 형원은 "멤버들이 그 이야기가 나온 이유가 뭐냐면 훈련소 때 다른 멤버들은 훈련소 성적우수자로 수료 했는데 기현이는 성실상인거다"고 했다.형원은 "저희가 그래도 군대를 나이 먹고 갔는데 졸지에 나잇값도 못한 사람이 되어 버린거다"고 했다. 당황한 기현은 "성실상이라는 상 자체가 없고 이름만 다른거지 중대장 훈련병 표창을 받았는데 원래저도 최우수 훈련병을 받는거였다"며 "근데 중대장님이 저를 불러서 밖에서 가수 하다 왔고 중대장 훈련병 표창도 받고 최우수 훈련상까지 받으면 다른 사람 보기에 제가 너무 혼자 몰아 받는 느낌이 있으니까 그런거고 아무튼 성실상은 없다"고 강하게 주장했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr