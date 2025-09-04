사진 = 유튜브 '셰프 안성재 Chef Sung Anh' 캡처

셰프 안성재의 자체 콘텐츠 '셰프 안성재 Chef Sung Anh' 유튜브 채널에서는 ' '라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 배우 조여정과 정성일이 등장했다. 안성재 셰프에게 조여정은 "저는 주방을 겁내는 편은 아니다"고 했다. 이를 들은 안성재는 "주방은 위험한 곳 아니냐"고 되물었고 조여정은 "그런 의미가 아니라 음식을 잘 못할까봐하는 겁은 없는 편이다"며 "결과물에 대한 부담감 보다는 주방은 재미있는 곳인 것 같다"고 했다.이에 안성재는 정성일에게도 요리실력을 물었다. 정성일은 "저도 어렸을 때 부터 혼자 살았던 기간이 있어서 간단한 집밥 정도는 곧 잘한다"며 "그리고 저는 먹는 걸 너무 좋아한다"고 했다. 이를 들은 조여정은 "저도 좋아한다"고 밝혔다.안성재는 조여정에게 자신의 식당 '모수'에 찾아왔지 않냐고 물었다. 이에 조여정은 맞다고 했다. 그러자 안성재는 조심스럽게 "혹시 그냥 어떠셨냐"고 물었다. 조여정은 "저도 미식에 막 예민하지는 않는다"며 "그냥 먹는 걸 좋아하는데 그냥 안성재 셰프님의 철학이나 어떤 삶에 대한 태도를 경험하는 시간이라고 느껴졌다"고 말했다.이어 조여정은 "음식을 보고 먹는 것이 그냥 끼니를 때우는 게 아니라 안성재 셰프를 느끼는 시간이었다"고 말했다. 이말에 안성재는 "감사하다"며 "저도 한끼 식사지만 그런 경험을 드리려고 노력을 하기 때문에 공감해 주셔서 감사하다"고 화답해 훈훈한 장면을 연출했다.한편 조여정과 정성일은 함께 영화를 찍었다고 밝혔다. 조여정은 특종에 목마른 기자 백선주 역을 맡았고 정성일은 연쇄 살인범인 이영훈 역을 맡았다. 영화는 '살인자 리포트'이며 백선주에게 이영훈이 독점 인터뷰를 제안하면서 벌어지는 1대1심리전을 다룬 밀착 인터뷰 스릴영화다. 오는 5일 개봉한다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr