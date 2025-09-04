사진 = TV조선 '사랑의 콜센타 세븐스타즈' 캡처

김용빈이 자신의 반려견에게 배신을 당한 기억을 꺼내놨다.4일 밤 10시 방송된 TV조선 '사랑의 콜센타 세븐스타즈'에서는 '자나 깨나 뒤통수 조심' 특집으로 꾸며진 가운데 김용빈이 배신당한 경험을 고백한 모습이 그려졌다.이날 방송에서 '뒤통수를 조심하라'는 주제로 꾸며진 가운데 김성주는 김용빈에게 살면서 뒤통수 맞아 본 적 있냐고 물었다. 이에 김용빈은 자신의 반려견을 언급했다. 김용빈은 "요즘 바빠서 못 봐주고 있다"고 하면서 크리스영이 대리 육아 중이라고 했다. 이어 김용빈은 "어느날은 아빠인 저 부름을 무시하더라"고 했다.김용빈은 "정말 믿을 수 없었다"며 "오는 척 하다가 뒤돌아 쌩 가는거다"고 했다. 이후 해당 영상이 공개됐다. 실제 영상에서 반려견은 김용빈과 크리스영이 동시에 오라고 했을 때 김용빈에게 가듯이 하다가 크리스영에게 가버렸다. 이에 김용빈은 "자식 키워봤자 소용 없다"고 소리쳤다.이때 남승민은 "전 김용빈에게 뒤통수를 맞았는데 아예 등에 칼 꽂더라"고 폭로했다. 지난주 대결 당시 김용빈은 남승민과의 친분에 대해 "우리 안친한데 누가 그런 소리 하냐"고 말한 바 있다. 남승민은 "아니 제가 일주일에 3번이나 김용빈 형 집 가는데 급기야 또 형이 직접 밥을 다 해주신다"며 "제육볶음 달걀찜 다 해주시는데 갑자기 지난주에 그렇게 말씀을 해버리시는거다"고 서운해 했다. 이에 김용빈은 웃으며 "진짜 친하니까 장난친 거다"고 했다.이가운데 손빈아는 "전 초등학교 때부터 뒤통수 많이 맞았다"고 해 충격을 자아내더니 "선생님 말씀을 안 들어서 맞았다"고 해 웃음을 자아냈다.한편 1992년생인 김용빈은 33세이며 '미스터트롯3' 우승으로 상금 3억 원을 받았으며 세금을 제외한 실수령액은 약 2억 8680만 원으로 알려졌다. 상금 사용 계획에 대해 김용빈은 고모에게 일부를 전달하고 멤버들에게 선물을 주며 팬카페 '사랑빈'에 보답할 뜻을 밝혔다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr