[종합] '54세' 고현정, 중도 하차 7년 만에…건강 이상 딛고 복귀 "많은 배려 받아" ('사마귀')

사진제공=SBS

사진제공=SBS

고현정(54)이 지난해 12월 건강 이상으로 '나미브' 제작발표회 불참 후 9개월 만에 공식석상에 나섰다. 중도 하차했던 '리턴' 이후 7년 만에 복귀하는 SBS 드라마 '사마귀'를 통해서다.4일 서울 양천구 목동 SBS홀에서 SBS 새 금토드라마 '사마귀 : 살인자의 외출'(이하 '사마귀') 제작발표회가 열렸다. 행사에는 변영주 감독과 고현정, 장동윤, 조성하, 이엘이 참석했다.'사마귀'는 잔혹한 연쇄살인마 사마귀가 잡힌 지 20여 년이 지나 모방범죄가 발생하고, 이 사건 해결을 위해 한 형사가 평생 증오한 사마귀인 엄마와 예상 못한 공조수사를 펼치며 벌어지는 고밀도 범죄 스릴러다.변영주 감독은 고현정, 장동윤 캐스팅 이유에 대해 "'사마귀' 대본을 읽자마자 고현정이었으면 좋겠다고 생각했다, 진짜로. 개인적으로 오래된 드라마 광이고 '엄마의 바다', '작별'에 나왔던 고현정을 사랑했었다. 그런 내 기억들이 모이고 모이면서 이걸 고현정이 하면 나도 상상해본 적 없는 얼굴이 나올 것 같다는 생각이 들었다. 제작사로부터 제안을 받자마자 '고현정 배우가 했으면 좋겠어요'라고 했다. 그때 제안했던건 지난해 내가 했던 최고의 선택 중 하나였다"고 말했다.이어 그는 "장동윤이 출연한 '모래에도 꽃이 핀다'라는 드라마를 워낙 좋아했다. 거기서 장동윤 배우가 한 역할이 밝고 맑은데 뒤에 아픔이 많은 캐릭터였다. 이걸 좀 더 해낸다면 너무너무 마음 아픈 캐릭터가 만들어질 수 있겠다 싶었다"고 덧붙였다.고현정은 남자 다섯을 잔혹하게 죽여 ‘사마귀’라 불리게 된 연쇄살인마 정이신 역을 맡았다. 고현정은 드라마 '리턴'에서 하차한 후 7년 만에 SBS 드라마에 출연한다. 당시 고현정은 '리턴' 제작진과 불화설에 휩싸여 갑질 논란을 빚었다. 이 과정에서 PD를 폭행했다는 루머가 돌았고, 끝내 고현정은 '리턴'에서 중도 하차했다. 이후 대체 배우로 박진희가 긴급 투입 됐다.고현정은 "SBS 목동 이 자리는 나에게 그 작품('리턴')도 기억에 남지만 그 전에 많은 작품이 있었다. 많은 추억이 있는 자리"라고 말했다. 이어 "아주 오랜만에 목동 SBS에 왔다. 이제 나이가 있어서 그런지 추억들이 다 생각나면서 '그때 이랬지' 했다. 이 장소에 들어오면서도 치열했던 장소였다는 생각만 났다. 오랜만에 SBS에 다시 나왔다는 생각은 사실 못 했다. 오랜만에 작품으로 여러분께 인사드리는거고 그 작품이 '사마귀'라 좋고 즐겁다"고 덧붙였다.고현정은 '사마귀' 촬영 중 건강 이상으로 인한 긴급 수술을 받기도 했다. 이에 고현정은 "건강이 좀 안 좋았던 것은 사실이다. 중간에 촬영을 잠시 쉬었다가 복귀했다"며 "배우 동료들에게 너무 많은 배려를 받았다. 이 작품에 더욱 애정을 가지게 됐다. 내 작품이 아닌 모두의 작품이라는 것을 절실히 느꼈다"고 밝혔다.고현정은 사형수라는 설정에 맞게 검버섯이나 주름 등의 디테일을 통해 세월의 흔적을 보이게 했다. 이러한 비주얼에 대해 고현정은 "전혀 속상한 마음은 없었다. 또 하나의 옷을 입는다는 마음뿐이다. 그렇게 섬세하게 분장해 주심이 감사했다. 너무 예쁘게 나오면 더 부담된다. 실제로 예쁘지 않을 수 있으니"라며 너스레를 떨었다.고현정은 장동윤과 모자 호흡을 맞추는 소감도 말했다. 그는 “사실 장동윤 씨를 만났을 때 ‘이렇게 이쁜 배우가 있을까?’ 생각이 들었다. 한동안 눈을 못 떼겠더라”며 “모자관계에서 오는 호흡보다 배우 대 배우로서 정말 많은 도움을 받았다”고 칭찬했다.이어 “얼마 만에 남자배우에게 이런 에너지를 받았나 하는 생각이 들어서 굉장히 반가웠다. 어떤 작품을 하든 응원할 수밖에 없겠구나 싶었다”고 애정을 보였다.장동윤은 연쇄살인마 사마귀의 아들이지만, 자신의 핏줄을 부정하고 형사가 된 주인공 차수열로 분한다. 장동윤은 고현정과의 호흡에 대해 "선배님은 올타임레전드 대배우라 존경하고 기대하는 부분이 컸다"며 "함께 연기하며 충격을 받았다. 쉽지 않는 배역을 너무 잘 표현하셨다. 선배님이 아닌 어떤 분이 연기할 수 있을까 시플 정도로 소름돋은 적 몇 번 있다"고 치켜 세웠다.이어 "그 에너지를 받고 집중력을 갖고 연기할 수 있었다"며 "촬영장 가는 게 즐겁고 행복했다"고 덧붙였다.'사마귀'는 5일 오후 9시 50분 첫 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr