케이티 루이스 손더스와 결혼한 배우 송중기가 2016년 방영된 '태양의 후예' 이후 9년 만에 정통 로맨스물 '마이 유스'로 복귀한다. 송중기는 "오랜만에 멜로 드라마를 찍게 돼서 설렜다"라며 웃어 보였다.지난 4일 서울 구로구 더 링크호텔 서울에서 JTBC 새 금요시리즈 '마이 유스' 제작발표회가 열렸다. 행사에는 배우 천우희, 송중기, 이주명, 서지훈, 이상엽 감독이 참석했다.'마이 유스'는 남들보다 늦게 평범한 삶을 시작한 선우해와 뜻하지 않게 첫사랑의 평온을 깨뜨려야 하는 성제연(천우희 분)의 감성 로맨스다. 송중기는 인생의 전성기를 너무 빨리 연소시킨 아역스타이자 소설가 겸 플로리스트 선우해 역을 맡았다.송중기는 "오랜만에 멜로 드라마를 촬영하며 설렜다"라며 9년 만에 정통 로맨스물을 찍게 된 소감을 밝혔다. 그는 "이제껏 내가 맡아왔던 캐릭터를 복기해보면 히어로, 늑대 등 땅에 발을 붙이고 있는 캐릭터가 많이 없었다. '마이 유스'를 통해 현실적인 캐릭터를 맡아서 좋았다"고 덧붙였다.천우희와의 호흡은 어땠냐는 질문에 송중기는 "'나는 정말 복 받은 사람이구나'라는 생각이 들 정도로 좋았다"고 답했다. 송중기는 "혼자 집에서 촬영에 대한 계획을 세울 때가 있는데, 현장에서 천우희와 촬영을 하면 그 생각들이 많이 바뀌었다. 그만큼 호흡이 좋았다"고 설명했다.'마이 유스'는 5일 오후 8시 50분에 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr