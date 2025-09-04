사진제공=바로엔터테인먼트

사진제공=킹콩 by 스타쉽

2016년 배우로 데뷔한 변우석이 첫 고정 예능으로 유재석의 넷플릭스 민박 예능 '유재석 캠프'를 선택했다.'유재석 캠프'는 유재석이 데뷔 34년 만에 처음으로 민박 운영에 도전하는 예능이다. 과거 '패밀리가 떴다'에서 유쾌한 가족 케미스트리로 국민적 사랑을 받았던 유재석이 이번에는 직접 손님을 맞이하는 친근한 캠프의 주인이 되어 또 다른 즐거움을 선보일 예정이다. 특히 ‘유재석과 떠들어재끼고 놀아재끼고 까불어재끼는’ 민박이라는 재미있는 콘셉트 속에서 어떤 특별한 추억, 공감, 그리고 웃음을 선사할지 궁금증을 자아낸다.캠프 운영을 함께 이끌 직원으로 이광수와 변우석의 합류가 확정돼 기대감을 높인다. 유재석과 오랜 시간 찰떡 호흡을 맞춰온 이광수는 검증된 케미스트리 속 색다른 매력 발산을 통해 또 한 번 시청자들의 이목을 사로잡을 것으로 보인다. 여기에 새로운 조합으로 신선함을 더할 변우석의 활약 또한 예고되어 호기심을 증폭시킨다. 그의 합류가 예측불가한 활기를 불어넣을 것으로 관심을 모으는 것. 각기 다른 색깔을 지닌 세 사람이 함께 만들어갈 유쾌한 시너지에 이목이 쏠린다.연출을 맡은 이소민 PD는 “익숙함과 새로움을 겸비한 듀오의 합류로 유쾌한 시너지를 발산하며 더욱 풍성한 케미스트리를 완성할 것이라 기대한다”라며 “새로운 직원들도 합류 예정”이라고 귀띔했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr