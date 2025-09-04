사진=텐아시아DB

그룹 CIX(씨아이엑스)가 컴백 활동에 나선다. 2019년 7월 데뷔한 이들은 어느덧 7년 차에 접어들었다. 많은 아이돌 그룹이 이 시기 계약 만료로 팀 변화를 겪으며 '7년 차 징크스'라는 말이 뒤따르곤 한다. 앞서 CIX는 지난해 8월 배진영이 전속 계약 만료와 함께 팀을 탈퇴했고, 이후 4인 체제로 새 출발을 알렸다. 이번 컴백은 올해 1월 활동에 이어 8개월 만에 선보이는 두 번째 미니 앨범이다.CIX(BX, 승훈, 용희, 현석)는 4일 0시 공식 유튜브 채널에 여덟 번째 EP 'GO Chapter 1 : GO Together (고 챕터 1 : 고 투게더)'의 4곡 전곡의 음원 일부가 담긴 앨범 프리뷰 영상을 공개했다.처음 공개된 타이틀곡 '니가 궁금해'의 하이라이트 구간은 CIX의 에너제틱하면서 공간감을 살린 보컬과 세련된 팝 사운드로 짜릿한 중독성을 선사한다. 이번 곡은 리더이자 메인 래퍼 BX가 작사, 작곡을 맡은 만큼, CIX의 유니크한 색깔을 완성도 높게 살렸다는 글로벌 팬들의 반응을 자아내고 있다.헤어 나올 수 없는 호기심을 풀어낸 "내가 뭘 원하는지 알잖아. 더 이상 감추지 마 Show me your light. Call me baby, call me baby. By your by your everything. 마침내 찾은 Seraphim. 달콤하게 속삭여 In my word" 등 가사 또한 CIX가 무대 위에서 표현할 치명적인 끌림을 더욱 궁금하게 한다.이 외에도 몽환적인 멜로디와 절도 있는 베이스라인으로 짙은 감성을 풍기는 'S.O.S', 멤버들의 매력적인 목소리가 직설적인 서사를 이끄는 'UPSTANDER (업스탠더)', 달콤하면서 잔인한 갈망을 노래한 '환상 속의 그대'까지 총 4곡으로 CIX는 팀만의 음악 스타일을 강하게 드러낼 예정이다.'GO Chapter 1 : GO Together'는 CIX의 'GO' 연작 시리즈의 포문을 여는 첫 앨범으로, 전작인 'HELLO (헬로)'와 'OK (오케이)' 시리즈를 잇는 탄탄한 스토리텔링을 만날 수 있다. BX가 타이틀곡을 포함한 3곡 작업에 심혈을 기울였다.CIX의 여덟 번째 EP 'GO Chapter 1 : GO Together'는 오는 8일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr