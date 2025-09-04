그룹 CIX(씨아이엑스)가 컴백 활동에 나선다. 2019년 7월 데뷔한 이들은 어느덧 7년 차에 접어들었다. 많은 아이돌 그룹이 이 시기 계약 만료로 팀 변화를 겪으며 '7년 차 징크스'라는 말이 뒤따르곤 한다. 앞서 CIX는 지난해 8월 배진영이 전속 계약 만료와 함께 팀을 탈퇴했고, 이후 4인 체제로 새 출발을 알렸다. 이번 컴백은 올해 1월 활동에 이어 8개월 만에 선보이는 두 번째 미니 앨범이다.
CIX(BX, 승훈, 용희, 현석)는 4일 0시 공식 유튜브 채널에 여덟 번째 EP 'GO Chapter 1 : GO Together (고 챕터 1 : 고 투게더)'의 4곡 전곡의 음원 일부가 담긴 앨범 프리뷰 영상을 공개했다. 처음 공개된 타이틀곡 '니가 궁금해'의 하이라이트 구간은 CIX의 에너제틱하면서 공간감을 살린 보컬과 세련된 팝 사운드로 짜릿한 중독성을 선사한다. 이번 곡은 리더이자 메인 래퍼 BX가 작사, 작곡을 맡은 만큼, CIX의 유니크한 색깔을 완성도 높게 살렸다는 글로벌 팬들의 반응을 자아내고 있다.
헤어 나올 수 없는 호기심을 풀어낸 "내가 뭘 원하는지 알잖아. 더 이상 감추지 마 Show me your light. Call me baby, call me baby. By your by your everything. 마침내 찾은 Seraphim. 달콤하게 속삭여 In my word" 등 가사 또한 CIX가 무대 위에서 표현할 치명적인 끌림을 더욱 궁금하게 한다.
이 외에도 몽환적인 멜로디와 절도 있는 베이스라인으로 짙은 감성을 풍기는 'S.O.S', 멤버들의 매력적인 목소리가 직설적인 서사를 이끄는 'UPSTANDER (업스탠더)', 달콤하면서 잔인한 갈망을 노래한 '환상 속의 그대'까지 총 4곡으로 CIX는 팀만의 음악 스타일을 강하게 드러낼 예정이다.
'GO Chapter 1 : GO Together'는 CIX의 'GO' 연작 시리즈의 포문을 여는 첫 앨범으로, 전작인 'HELLO (헬로)'와 'OK (오케이)' 시리즈를 잇는 탄탄한 스토리텔링을 만날 수 있다. BX가 타이틀곡을 포함한 3곡 작업에 심혈을 기울였다.
CIX의 여덟 번째 EP 'GO Chapter 1 : GO Together'는 오는 8일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.
이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr
