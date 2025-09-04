'돌싱글즈7' 지우가 돌돌싱인 사실과 두 번째 이혼 사유를 고백한 뒤 감정이 격해져 방에서 혼자만의 시간을 보낸다.
오는 7일 방송되는 MBN 예능 '돌싱글즈7' 8회에서는 돌싱녀들의 결혼 유지 기간 및 자녀 유무가 밝혀진 뒤 혼란에 빠진 돌싱남녀들의 복잡한 속내와 발 빠른 행보가 공개된다.
이날 지우는 돌돌싱인 사실과 두 번째 이혼 사유를 고백한 뒤 감정이 격해진다. 방에서 혼자만의 시간을 보내고 있는 지우에게 성우가 찾아와 "괜찮아? 얘기할 수 있어?"라고 묻는다. 이어진 1:1 대화에서 성우는 "나도 이혼을 한 번 해본 입장에서, 이렇게 생각했어…"라며 자신의 솔직한 마음을 전한다. 희종은 예원의 방을 찾아가 1:1 데이트에서 의도치 않은 말실수를 한 것에 대해 재차 사과한다. 스튜디오에서 이를 지켜보던 5MC 이혜영, 유세윤, 이지혜, 은지원, 이다은은 두 사람의 애틋한 분위기에 "혹시 희종이의 마음이 다시 예원이에게 가지 않을까?"라는 촉을 세우지만, 희종은 예원과의 대화가 끝나자 곧장 지우를 찾아가는 모습을 보인다.
성우에 이어 희종과 대화를 나누는 지우의 모습에 은지원은 "뭐랄까, 지우가 참 특이한 상황 같다"라며 과몰입한다. 유세윤 역시 "이제는 본인 마음을 명확히 말해야 할 것 같은데…"라고 말한다. 정보공개를 마친 지우가 두 남자와의 대화에서 어떤 이야기를 나눌지 관심이 쏠린다. 그런가 하면 인형은 늦은 밤 "우리 방에서 얘기할래?"라며 명은을 불러낸다. 피크닉처럼 음식을 세팅해 놓은 인형의 방에서 대화를 나누던 명은은 "소꿉놀이하는 것 같다"라며 즐거워한다. 그러자 인형은 "나와 이틀 연속 데이트를 했는데, 너의 마음이 어떤지"라고 조심스럽게 묻는다. 5MC는 "인형이 아직 명은을 포기하지 않았네", 그래! 아직 시간 좀 있다"라며 인형을 응원한다.
'돌싱글즈7' 8회는 7일 오후 10시에 방송된다.
정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr
