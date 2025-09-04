사진제공=MBN

사진제공=MBN

'돌싱글즈7' 지우가 돌돌싱인 사실과 두 번째 이혼 사유를 고백한 뒤 감정이 격해져 방에서 혼자만의 시간을 보낸다.오는 7일 방송되는 MBN 예능 '돌싱글즈7' 8회에서는 돌싱녀들의 결혼 유지 기간 및 자녀 유무가 밝혀진 뒤 혼란에 빠진 돌싱남녀들의 복잡한 속내와 발 빠른 행보가 공개된다.이날 지우는 돌돌싱인 사실과 두 번째 이혼 사유를 고백한 뒤 감정이 격해진다. 방에서 혼자만의 시간을 보내고 있는 지우에게 성우가 찾아와 "괜찮아? 얘기할 수 있어?"라고 묻는다. 이어진 1:1 대화에서 성우는 "나도 이혼을 한 번 해본 입장에서, 이렇게 생각했어…"라며 자신의 솔직한 마음을 전한다.희종은 예원의 방을 찾아가 1:1 데이트에서 의도치 않은 말실수를 한 것에 대해 재차 사과한다. 스튜디오에서 이를 지켜보던 5MC 이혜영, 유세윤, 이지혜, 은지원, 이다은은 두 사람의 애틋한 분위기에 "혹시 희종이의 마음이 다시 예원이에게 가지 않을까?"라는 촉을 세우지만, 희종은 예원과의 대화가 끝나자 곧장 지우를 찾아가는 모습을 보인다.성우에 이어 희종과 대화를 나누는 지우의 모습에 은지원은 "뭐랄까, 지우가 참 특이한 상황 같다"라며 과몰입한다. 유세윤 역시 "이제는 본인 마음을 명확히 말해야 할 것 같은데…"라고 말한다. 정보공개를 마친 지우가 두 남자와의 대화에서 어떤 이야기를 나눌지 관심이 쏠린다.그런가 하면 인형은 늦은 밤 "우리 방에서 얘기할래?"라며 명은을 불러낸다. 피크닉처럼 음식을 세팅해 놓은 인형의 방에서 대화를 나누던 명은은 "소꿉놀이하는 것 같다"라며 즐거워한다. 그러자 인형은 "나와 이틀 연속 데이트를 했는데, 너의 마음이 어떤지"라고 조심스럽게 묻는다. 5MC는 "인형이 아직 명은을 포기하지 않았네", 그래! 아직 시간 좀 있다"라며 인형을 응원한다.'돌싱글즈7' 8회는 7일 오후 10시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr