텐아시아 DB

[사진 제공 = 빌리언스]

이준영이 본업인 가수로 가요계에 컴백한다. 이준영이 가수로 새 앨범을 발매하는 것은 2020년 발매한 디지털 싱글 '에이맨(AMEN)' 이후 약 5년 만이다.소속사 빌리언스는 4일 0시 공식 SNS를 통해 이준영의 첫 번째 미니 앨범 '라스트 댄스(LAST DANCE)' 스케줄러를 공개했다.스케줄러에 따르면 오는 5일 '라스트 댄스'의 트랙리스트가 공개돼 본격적인 컴백 시동을 건다. 또 8일 정오부터 온라인 음반 사이트에서 피지컬 앨범 예약 판매가 시작된다. 이준영의 눈부신 비주얼이 담긴 콘셉트 포토가 네 가지 버전으로 공개되며, 두 가지 버전의 무빙 포스터가 신보 무드를 생동감 있게 전달할 예정이다.타이틀곡 뮤직비디오 티저 또한 두 가지 버전으로 공개된다. 앨범 발매 5일 전에는 '라스트 댄스'의 수록곡 전곡을 미리 들어볼 수 있는 하이라이트 메들리가 공개될 전망이다. 이준영의 첫 번째 미니 앨범 '라스트 댄스'는 오는 22일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 공개된다.한편 이준영은 지난 2월 넷플릭스 시리즈 '멜로무비', 3월 '폭싹 속았수다', 4월 '약한영웅 Class 2'와 KBS2 드라마 '24시 헬스클럽'까지 다양한 작품을 통해 시청자들과 만났다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr