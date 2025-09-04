사진=소니뮤직코리아

사진=소니뮤직코리아

걸그룹 코스모시(cosmosy)가 일본 현지에서도 뜨거운 반응을 얻었다.코스모시는 최근 일본 도쿄 조후시 아지노모토 스타디움에서 개최된 'a-nation 2025(에이네이션 2025)' 무대에 올라 강렬한 존재감을 남겼다.올해로 21회를 맞이한 'a-nation'은 일본을 대표하는 여름 음악 페스티벌로, 현지에서 가장 큰 규모와 영향력을 자랑한다. 역대 일본을 대표하는 최정상 아티스트들과 글로벌 스타들이 함께해온 만큼, 코스모시 역시 출연 전부터 현지 음악 관계자들과 팬들의 큰 주목을 받았다.'a-nation 2025'의 오프닝을 장식하게 된 코스모시는 등장부터 폭발적인 에너지는 기본, 완성도 높은 퍼포먼스를 선사하며 관객들의 환호를 끌어내는데 성공했다. 특히 9월 중 발매 예정인 이들의 첫 번째 미니앨범 'the a(e)nd(디 앤드)'를 예고하며 팬들의 기대감을 한층 끌어올리기도 했다.지난해 12월 프리데뷔 싱글 'zigy=zigy(지기지기)'로 출격을 알린 코스모시는 단기간에 국내외 주요 페스티벌 무대에 연이어 오르는 것은 물론, 일본에서의 첫 공식 무대 또한 초대형 페스티벌인 'a-nation'에서 진행하며 차세대 글로벌 루키다운 행보를 이어가는 중이다.코스모시는 소니뮤직코리아를 통해 "일본 최대 음악 축제 중 하나인 'a-nation'에서 첫 무대를 성공적으로 선보일 수 있게 되어 영광"이라며 "앞으로도 다양한 글로벌 무대를 통해 더 많은 팬분을 만나 뵙고 싶다"고 소감을 전했다.코스모시는 오는 6일 일본 '도쿄 걸스 컬렉션(TOKYO GIRLS COLLECTION)'에 출연한다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr