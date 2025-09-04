사진='유퀴즈' 캡처
가수 강남이 "아버지가 간암을 진단받으셨는데 와이프가 잘 챙겨줬다"라며 아내 이상화에게 고마움을 전했다.

지난 3일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'(이하 '유퀴즈')에는 결혼 7년 차 부부 강남, 이상화가 출연했다. 방송에서 이들은 상견례부터 결혼 후 일상까지 다양한 이야기를 털어놨다.

강남은 아버지가 간암 진단을 받은 뒤 수술을 받았다고 고백했다. 그는 "아버지가 갑자기 간암 진단을 받으셨다. 우리도 놀랐다. 그런데 나보다 상화 씨가 훨씬 더 빨리 연락도 해주고 몸에 대해서는 빠삭하니까 먹는 것도 다 챙겨줬다"고 회상했다.
이어 강남은 "왜 이렇게 아빠가 우는지 모르겠지만, 아버지가 상화를 보면 좋아서 계속 우시더라. 또 치료비도 상화가 내줬다. 뒤에서 계속 챙겨 주시니까 아내지만 엄마 같기도 하다"라며 웃어 보였다. 이상화는 "아버님이 간도 안 좋으셨고, 심장도 안 좋으셨다. 강남이 앞에선 힘든 티 안 내는 데 난 표정으로 다 보였다"고 말했다.

이상화는 "그래서 스케줄을 어떻게든 내서 일본에 갔다. 한국 음식을 굉장히 좋아하신다. 한국 음식을 진공 포장해서 보낸 적도 있다. 또 짠 음식은 못 드시니까 싱겁게 요리해서 가져다드렸다"고 설명했다. 그는 "지금은 회복이 많이 되셨고, 다시 건강한 모습으로 돌아오셔서 안심이 된다"고 덧붙였다.
이날 강남은 어머니에게 결혼을 반대당했던 일화도 털어놨다. 그는 "엄마가 상화에게 가서 '강남이는 장난도 심하고 결혼하면 힘들 거다. 국가대표인데 왜 강남이 같은 애를 만나냐. 더 좋은 사람 많다'고 이야기하셨다. 나한테는 따로 '네가 뭔데 국가대표를 만나 X끼야'라고 하셨다"고 회상했다. 이상화는 "진짜 그렇게 말씀하셨다. 날 따로 부르셔서 '우리 강남이 만나지 마세요. 나라를 빛내주셨는데 우리 아들을 왜 만나요. 더 좋은 사람 만나세요'라고 말씀하셨다"고 덧붙였다.

상견례 자리에서도 쉽지 않았다는 강남은 "내가 이상한 얘기를 할까 봐 걱정하셨다. 엄마 성격이 약간 가식적이다. 상견례에서 좋은 얘기만 하라고 하셨다. 이상한 말을 할까 봐 포크로 계속 찔렀다. 끝나고 구멍이 나 있을 정도였다. 그런데 상화도 내가 이상한 얘기 할까 봐 앞에서 계속 발로 치더라. 끝나고 정강이가 부었다. 그렇게 힘든 상견례가 없었다"라며 웃어 보였다.

강남과 이상화는 2019년 결혼했다. 두 사람은 SBS 예능 프로그램 '정글의 법칙'을 통해 인연을 맺은 것으로 알려졌다.

정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr

