텐아시아 DB

MBC ‘라디오스타’

37kg 감량에 성공한 슈퍼주니어 신동이 ‘라디오스타’에서 데뷔 20주년을 맞아 그룹 활동 뒷이야기부터 개인적인 고백까지 거침없이 털어놨다.오늘(3일) 방송되는 MBC ‘라디오스타’는 서장훈, 신기루, 신동, 나선욱이 출연하는 ‘올 덩치 프로젝트’ 특집으로 꾸며진다.신동은 슈퍼주니어 데뷔 20주년을 맞아 예정된 해외 투어 일정과 함께 “20년 동안 해외에서 별일이 다 있었다”라며 친구들과 외국에 놀러 갔다가 겪었던 깜짝 일화를 공개한다. 그는 “마스크도 써보고 선글라스도 썼는데 팬들이 얼굴이 아니라 몸을 보고 먼저 알아봤다”라며 너스레를 떨었다.멤버들 사이에서도 ‘몸 인지도 1위’로 불린다는 그는 “멤버들과 있으면 팬들이 멀리서도 내 몸을 보고 우리가 슈퍼주니어인 줄 안다”라며 스스로를 조롱한다. 또한 이특, 신동, 시원으로 구성된 슈퍼주니어 유닛 LSS의 활동 비화도 공개해 궁금증을 자아낸다.함께 출연한 게스트들의 남다른 스케일의 먹성과 성격도 폭로해 그들을 당황케 했는데 특히, “나선욱에게 서운하다”라고 고백해 MC들의 궁금증을 자아낸다. 이어 예능 활동 당시 몸에 칼을 댔었던 경험담도 고백한다. 신동은 “나중에 결국 수술을 하게 됐다”라며 예상치 못한 고백으로 MC들과 게스트들을 깜짝 놀라게 한다.또한 실종된 턱선을 생성할 수 있는 사진 포즈도 전수한다. 20년 경력직 아이돌다운 면모를 뽐낸 신동은 “얼굴만 갸름해도 사람이 달라 보인다”라며 자신만의 포즈 비법을 직접 시범 보여 MC들의 감탄을 자아낸다. 이어 이 포즈의 치명적인 단점(?)이 공개돼 현장을 폭소로 물들인다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr