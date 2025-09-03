(사진 출처 : 앤드마크)

배우 전종서가 독보적인 아우라를 뽐냈다.최근 공개된 맥퀸과 데이즈드 코리아의 협업 화보에서 전종서는 특유의 대담하면서도 신비로운 매력을 드러냈다.이번 화보는 강렬한 콘셉트와 감각적인 스타일링으로 완성됐다. 전종서는 맥퀸의 AW25 컬렉션 그린 이브닝 드레스, 풍성한 퍼 자켓 드레스, 매혹적인 블랙 레이스 드레스 등 다채로운 룩을 완벽하게 소화했다. 패션 아이콘인 그는 자연스러운 눈빛과 다양한 포즈를 선보이며 예술적 무드를 한층 끌어올렸다.공개된 비하인드 컷에서도 전종서는 무심한 듯 자연스러운 순간마저 작품으로 만드는 존재감을 보였다. 현장 관계자는 “전종서는 의상과 콘셉트에 대한 깊은 이해를 바탕으로 짧은 순간에도 완벽한 장면을 만들어내는 배우”라며 감탄했다는 후문이다. 한계 없는 스펙트럼을 증명하고 있는 전종서의 활약에 기대가 높아진다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr