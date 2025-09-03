임영웅, 결혼 계획 달라졌다…"35세 현재 결혼 생각 전혀 없지만 늦게 하고파"('섬총각영웅')

사진=텐아시아DB

사진=SBS '섬총각영웅' 캡처

'섬총각영웅' 임영웅이 결혼 생각은 있지만 원래 계획과는 달리 늦게 하고 싶다고 밝혔다.2일 방송된 SBS 예능 '섬총각 영웅'에서는 임영웅과 절친 이이경, 임태훈, 궤도의 '무계획 섬마을 라이프' 두 번째 이야기가 공개됐다.네 사람은 식사를 마치고 담소를 나누게 됐는데, 결혼에 대한 이야기도 나왔다. 이이경은 "영웅이는 결혼 생각 있나"라고 물었다. 임영웅은 "결혼 생각 있다. 대신 좀 늦게"라고 답했다.이이경은 "난 원래 엄청 빨리 하고 싶었다"라고 말했다. 임영웅은 "저도 원래 계획이었으면, 옛날이었으면 '한 서른다섯이면 결혼해야지'였는데, 지금 35세가 됐는데 결혼 생각이 전혀 없다"고 털어놓았다.기혼자인 임태훈은 "결혼하면 좋은 점도 많다. 두 사람의 인생이 합쳐진 거잖나"라고 이야기했다. 이이경은 "이런 얘기 들으면 부럽지 않나. 난 부럽다. 마음이 급해진다"며 결혼 의사를 더 적극적으로 표했다. 이에 임영웅도 "부럽다"고 했다. 하지만 궤도는 "타이밍이 있다. 결혼은 다 때가 있다"고 말했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr