사진='살롱드립2' 캡처

밴드 데이식스가 음원 역주행을 예상하지 못했다고 밝혔다.지난 2일 공개된 유튜브 예능 '살롱드립2'에는 성진과 원필이 출연했다.이날 장도연은 "군백기 거치고 전역 후 갑자기 인기가 확 올라갔다. 예상 못 했냐"고 물었다. 이에 성진과 원필은 "예상 못 했다"고 입 모아 답했다. 이어 성진은 "군대에 있는 동안 앞으로 어떻게 살아갈지 고민을 많이 했다. 물론 이 일은 계속하겠지만, 먹고 살 만큼의 돈도 벌 수 있겠지만 그래도 혹시 모르니 대비책을 세워야겠다고 생각했다"고 말했다.그는 "전역하고 나왔는데 뭔가 이상했다. 저는 준비가 필요한 편이라 '큰일 났다' 싶었다. 마음의 준비가 안 돼 있는데"라며 '예뻤어' 역주행 당시를 회상했다. 원필은 "우리 음악에 의심을 한 적이 없다. 이렇게 될 줄은 몰랐지만 계속 자신은 있었다. 역시 우리가 맞았다. 우리가 걸어온 게 잘못된 길이 아니었구나"라며 웃었다.장도연은 "수입에 대한 고민은 없었냐"고 질문했고, 성진은 "없진 않았다"고 솔직하게 답했다. 원필도 "맞다"며 공감했다. 성진은 "개인적인 이야기지만 겸업을 생각했다. 이 일을 계속하고 싶었다. 데이식스로서의 추억을 없애버리고 싶지 않았다. 활동을 계속하기 위해 주 수입원을 만들어야 한다고 생각했다"고 털어놨다. 장도연은 "다른 것 신경 안 쓰고 음악 활동만 할 수 있게 돼서 다행"이라고 말했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr