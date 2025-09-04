이미지 크게보기 사진 = TV CHOSUN '내 멋대로-과몰입클럽'

이미지 크게보기 사진 = TV CHOSUN '내 멋대로-과몰입클럽'

가수 김용빈이 놀라운 자기 관리 비결을 공개했다.3일 방송된 TV CHOSUN '내 멋대로-과몰입클럽'에서는 첫 게스트로 '미스터트롯3' 진(眞) 김용빈이 출연했다.이날 방송에서 김용빈은 "몸에 좋지 않은 건 철저히 하지 않는다"며 "커피, 술도 전혀 안 한다. 커피는 한 번도 마셔본 적이 없고, 흡연도 하지 않는다"고 밝혀 모두를 놀라게 했다. 이를 들은 여배우 채정안은 "피부가 너무 좋다. 이렇게 좋은 남자는 오랜만에 본다"며 감탄을 쏟아냈다.김용빈의 자기 관리 루틴은 철저했다. 세안 전에도 깨끗하게 손을 두 번 이상 씻고, 기초화장 단계만 9단계를 거친다고 말해 놀라움을 자아냈다.그는 "제 손이 더럽다고 생각해서 무조건 두 번은 씻는다. 얼굴에 손을 댈 때는 특히 신경을 쓴다"고 말했다.또한 김용빈은 바쁜 스케줄 속에도 피부 관리와 자기 관리에 몰입하는 모습을 보였다. 그는 "진짜 피부가 안 좋아진 거다. 요즘 잠을 1~2시간 잔다. 지금도 몇 초 만에 잠들 수 있을 것 같다"며 한 달에 1~2일 정도 쉰다고 말해 모두를 놀라게 했다.한편, '내 멋대로-과몰입클럽'은 어떤 대상에 몰입하여 살아가는 사람들의 일상을 관찰하는 리얼리티이다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr