가수 신지가 첫 자가 마련 소식을 전하며 설렘 가득한 심경을 공개했다.신지는 첫 자가 마련에 대한 기쁨과 설렘, 예비신랑 문원과 함께 하는 집에 로망을 밝혀 눈길을 끌었다.3일 신지는 자신의 채널 '어떤신지'에는 "이사할 집에 가구 보러 왔습니다"라는 제목의 영상이 올라왔다.그는 신혼집 준비에 대해 "가전제품은 어느 정도 갖춰졌다. 가구가 들어오면 진짜 내 집처럼 될 것 같다"고 밝히며, 특히 모션 침대와 쇼파를 직접 체험해 보면서 꼼꼼하게 가구를 살폈다.또 신지는 이번 첫 자가 마련을 계기로 느낀 감정을 털어놨다. "엄마와 언니가 식기를 선물해 주셨는데, 마치 가족이 함께 온 듯한 기분이 들어서 울컥했다. 이제 진짜 내 집이 생겼다는 실감이 난다"며 눈시울을 붉혔다.특히 그는 "누군가와(예비신랑) 함께라서 설렌다. 내가 원하는 대로, 내가 꿈꾸던 공간에서 살 수 있다는 게 좋다”고 소감을 전하며 신혼집에 대한 기대감을 드러냈다.신지는 이번 전원주택 선택 이유도 공개했다. "처음 봤을 때 '이 집이다' 싶었다"며 "아파트 생활만 하다가 조용한 곳에서 살고 싶었다. 집을 보고 마음이 편안하고 기운이 좋아서 계약하게 됐다”며, 작은 집이지만 예쁘게 꾸미면 충분히 만족스러울 것"고 말했다.또 그는 3층을 예비 남편이 자유롭게 꾸밀 수 있는 공간으로 남겨두었다고 밝히며 "계속 3층에 있을 것 같다. 문이 달려 있어서 무전기를 샀다"며 장난스러운 애정도 드러냈다.한편, 신지는 지난달 가수 문원과 결혼을 발표했으며, 결혼식은 내년 상반기로 예정돼 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr