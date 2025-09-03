[사진 출처 : MBC 표준FM ‘손태진의 트로트 라디오’ 캡처]

가수 송가인이 유쾌한 입담을 펼쳤다.송가인은 3일 오후 방송된 MBC 표준FM ‘손태진의 트로트 라디오’(이하 ‘손트라’)에 출연해 넘치는 흥을 보였다.‘손트라’에 약 반년 만에 출연한 송가인은 정규 4집 ‘가인;달'의 수록곡 ‘지나간다고’ 라이브로 시작부터 어깨를 들썩이게 했다. 이어 신곡 '사랑의 맘보'를 소개한 송가인은 “처음부터 끝까지 안무를 소화하는 곡은 처음이다. 안무 연습 영상을 유튜브에 올렸는데, 아직 나를 다 내려놓지 못해 부끄럽다”라고 솔직고백했다.‘사랑의 맘보’를 작곡한 설운도와의 작업 비화도 공개됐다. 송가인은 “선생님께서 젊은 층까지 어필할 수 있는 곡을 선물해 주겠다고 하셔서 걱정이 1도 없었다. 다만 멜로디가 신나서 ‘춤을 춰야 하나’ 걱정은 했다”라며 웃었다. 이어 “녹음 당시 목을 풀고 있었는데, 선생님께서 ‘이제 됐다’며 1시간도 안 돼 녹음이 끝나 당황했던 기억도 있다”라고 덧붙였다.또 송가인과 원포인트 레슨을 받은 손태진이 ‘사랑의 맘보’ 댄스를 함께 추며 흥을 끌어올렸다. 송가인은 “제2의 ‘사랑의 트위스트’ 같은 곡이 될 것”이라며 “나에게 ‘사랑의 맘보’는 히트곡”이라고 자신감을 드러냈다. “그동안 정통 트로트로 진지하고 느린 노래만 들려드렸는데, 이제는 전 국민이 일어서서 춤추고 함께 호흡할 수 있는 곡이 생겨서 너무 좋다”라고 밝혔다.이후 송가인의 거침없는 선택 토크도 이어졌다. 그는 최근 화제를 모은 애니메이션 "‘KPop Demon Hunters(케이팝 데몬 헌터스)’의 트로트 버전 시즌 2가 제작된다면 어떤 역할을 맡고 싶으냐"라는 질문을 받았다. 송가인은 강렬한 인상의 빌런보다 존재감은 적지만 비련의 예쁜 여주인공을 택하며 “드라마에서 악역을 하신 분들은 끝나도 혼나시더라. 그게 무서워서”라고 답했다.한편, 최근 신곡 ‘사랑의 맘보’로 컴백한 송가인은 공식 유튜브 채널 구독자 10만 명을 돌파했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr