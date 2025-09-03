사진 = 'ZICO' 유튜브 채널 캡처

사진 = 'ZICO' 유튜브 채널 캡처

지코가 MZ 감성을 제대로 느꼈다.가수 지코가 운영하는 유튜브 채널 'ZICO'에서는 '필라테스하고 훠궈먹고 포토부스 찍고 지코의 MZ체험 vlog'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 지코는 "요즘 또 이제 트렌드에 너무 뒤쳐지는 거 아니냐 그 MZ 문화에 좀 더 가까워 져라 등의 건의 사항이 있었다"며 가장 먼저 자세를 잡아 줄 필라테스 수업을 받겠다고 했다. 지코는 "저를 잘 아시는 분들은 익히 아실텐데 제가 자세가 굉장히 안 좋다"며 "비둘기 바운스 타고 힙합이라고 구부정하게 다니다 보니 겉멋과 자세를 바꿨다"고 했다. 이어 "그래서 오늘 이제 필라테스에서 자세 교정 한 번 받아보고 제 상태도 점검할 예정"이라고 했다.샵에 도착한 지코는 힘겹게 필라테스를 마친 뒤 "필라테스 역시 이게 우습게 볼 게 아니다"며 "이건 진짜 장난 아니고 잡생각이 안난다"고 했다. 이어 지코는 MZ세대 사이에서 핫한 훠궈집에 가게됐다. 지코는 "사실 제가 몇년 전부터 꾸준히 간 곳인데 사람들이 가 본 적 있냐고 물어보는 거다"며 "이미 즐겨 가는 곳인데 가본 적 있냐고 물어보시는 게 진짜 솔직히 조금 자존심이 상하더라"고 했다.훠궈집에 도착한 지코는 막상 테블릿이 주어지자 살짝 당황하며 "왜 이렇게 보기가 많아졌냐"며 "처음 보는 게 많다"고 하며 폭풍검색을 했다. 이후로도 지코는 전화 통화를 하며 시키는 대로 소스를 만들기도 했다. 또 해당 훠궈집에 가면 예절샷이라고 있는데 좋아하는 가수 포토카드를 올려두고 사진 찍고 먹는다며 그대로 이행했다. 지코는 모든 것을 세팅하고 나서야 제대로 음식을 즐겼다.지코는 "굉장히 기세등등한 애티튜드로 잘난체를 했었는데 결론은 제가 하는 것이라곤 그저 고기를 소스에 담갔다 빼는 것이었다"며 "제가 알고 있던 그곳이 아니라는 걸 오늘 알았고 MZ가 된 기분이 확실히 든다"고 했다. 식사 후 지코는 포토 부스로 가 아이돌 프레임과 사진을 찍는 시간을 가졌다. 지코의 선택은 보이넥스트도어의 운학이었다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr