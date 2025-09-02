사진=유튜브 '이민정 MJ'

배우 이민정이 고효율 추구 이유를 밝혔다.2일 유튜브 채널 '이민정 MJ'에는 '오늘은 칼칼한 고추장찌개 어떠세요? MJ의 초간단 고추장찌개 레시피'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 이민정은 초간단 레시피를 전하는 '집밥 이선생' 편을 진행했다. "고추장찌개를 만들겠다"고 선언한 그는 우정 출연으로 요식업계 윤성원 대표를 초대해 요리 대결을 펼쳤다.평소 간단하게 요리를 해내던 이민정은 "된장찌개는 차돌박이, 김치찌개에는 돼지고기 목살, 고추장찌개에는 소고기가 맛있는 것 같다"고 말했다. 그러면서 "오늘은 실력자와 맞붙기 때문에 돈으로 플렉스 했다. 등심을 넣는다"며 "소고기의 고소함이 있다"고 강조했다.최근에는 육수 팩으로 국물을 낸다는 이민정은 "열정 넘치고 아기 없고 시간 많았을 때는 직접 양지를 넣어서 육수를 냈다"고 회상하며 "이제는 너무 힘들어서 못 한다. 시판되는 육수 팩에는 간이 어느 정도 되어 있어서 좋다"고 전했다이민정은 자신의 고추장찌개 레시피에 대해 "신혼 때 포털사이트 검색해서 알게 됐다"고 밝혔다. 이어 "전문 요리인이 아니니까 옆에서 요리하는 거 보는 거 좋아한다. 배울 수 있으니까"라고 이야기했다.윤 대표가 아내 대신 자신이 집안일하는 이유를 밝히자 이민정은 "집안일은 누군가가 하면 누군가가 안 하게 된다"고 공감해 눈길을 끌었다.또 "요식업자로서 시간이 많이 걸리는 음식이 무조건 맛있다"는 윤 대표의 발언에 이민정은 "아이가 19개월이. 최소 시간 고효율을 연구한다. 시간이 너무 없어서 돈을 더 써도 그 방향으로 간다"고 털어놨다.한편, 스태프 블라인드 맛 테스트에서 무승부를 기록한 가운데 이병헌은 "무슨 고기를 넣는지는 모르겠다. 작은 냄비(이민정)에 있는 게 맛있었다. 이거 네가 만든 거야?"라며 아내표 찌개를 골라 웃음을 안겼다. 이민정은 "어떡하지?"라며 난감해하면서도 미소를 지우지 못했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr