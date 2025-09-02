홈 연예가화제 올데이프로젝트, 딱 올데이 스타일 [TV10] 입력 2025.09.02 18:37 수정 2025.09.02 18:37 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 글자 크게 글자 작게 TV텐 바로가기 그룹 올데이프로젝트가 2일 오후 구찌 청담 플래그십에서 열린 '구찌 오스테리아 서울' 이전 리뉴얼 오픈 행사에 참석했다. 이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr ADVERTISEMENT © 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 관련기사 [종합] 안정적인 시즌제 예능이 대부분…25년 하반기, 망하는 게 더 이상한 넷플릭스 최우식, 국내 유명 제과점 후계자 됐다…알고보니 빵수저→♥정소민에 위장 결혼 제안 ('우주메리미') 김재원, '10살 연상' 김고은과 ♥핑크빛 앞두고…"'유미의세포들', 상상 이상 보여줄 것" ADVERTISEMENT ADVERTISEMENT