사진=C9엔터테인먼트

사진=C9엔터테인먼트

사진=SNS

사진=C9엔터테인먼트

사진=C9엔터테인먼트

지난해 8월 4인조로 재편한 CIX가 배진영의 탈퇴 약 1년 만에 두 번째 앨범을 발표하며 여러 가지 이야기를 들려줬다. 7월 23일 데뷔 6주년을 맞은 이들은 꽤 오랜 기간 '배진영 그룹'으로 인지도를 키워왔지만, 올해부터는 네 멤버만의 끈끈한 유대와 뚜렷한 음악적 개성을 다지며 새 앨범 활동에 열정을 쏟아냈다.지난 2일 서울 중랑구 면목동의 한 카페에서 CIX는 여덟 번째 EP 앨범 'GO Chapter 1 : GO Together' 발매 기념 인터뷰를 열었다. 2019년 데뷔 후 6년 만에 처음으로 마련한 자리였다. 대다수 기획사 소속 아이돌은 7년 차에 재계약 시즌을 맞는다. 이 시기 팀 분열이나 해체가 일어나곤 해 '마의 7년 차 징크스'라 불린다. CIX 또한 올해로 7년 차를 맞았지만, 오히려 더욱더 견고하고 단단한 팀워크를 보여주며 눈길을 끌었다.CIX는 C9엔터테인먼트 연습생으로 '프로듀스 101 시즌2'에 출연해 워너원으로 데뷔한 배진영이 그룹 활동을 마친 뒤, 원소속사에서 새롭게 결성한 5인조 그룹이다. 윤하, 이석훈 등 솔로 아티스트로 알려진 회사에서 배진영을 중심으로 처음 보이그룹 기획에 도전했다. 그만큼 데뷔 초부터 '배진영 그룹'이라는 인식이 강했다. 그러나 배진영은 지난해 8월, 계약 만료와 함께 동행을 마무리 지은 뒤 팀을 탈퇴했다.이후 그룹의 향방에 관심이 쏠렸다. 해체 가능성부터 새 멤버 영입 여부까지 다양한 추측이 나왔다. 그런 가운데 CIX는 4인조 체제로 개편했다. 멤버들은 그룹 색깔을 강화하며 올해 1월 미니 7집 'THUNDER FEVER'로 새로운 시작을 알렸고, 8개월간 준비 끝에 이번 8집으로 돌아왔다.CIX는 지난해 4월 블루스퀘어 마스터카드홀에서 팬 미팅을 개최한 바 있다. 이날 마지막 인사 시간 배진영은 눈시울을 붉혔다. 탈퇴라는 직접적인 언급은 없었지만, 5년간 함께한 CIX 팬들은 이별을 추측할 수 있었다. 결국 4개월 뒤 배진영은 공식적으로 팀 탈퇴를 알렸다.187cm 장신이자 보컬·랩·댄스를 모두 소화하는 '올라운더' 막내 현석은 "오래전부터 진영이 형과 많은 이야기를 나눠왔었다. 솔직히 말하면 몇 년 전부터 대화를 해왔다. 팀을 비롯해 각자의 미래에 더욱더 신경을 쓰면서 그런 결정을 내렸던 것 같다"고 말했다.배진영은 지난해 8월 팀을 떠난 뒤 12월 신생 기획사 아우라엔터테인먼트와 계약했고, 이달 솔로 데뷔를 앞두고 있다. 공교롭게도 같은 달 활동을 시작하는 상황. 탈퇴 후에도 연락을 주고받냐는 질문에 현석은 "서로 안부를 물으며 안부를 주고받는다. 우리 CIX만의 길이 있고, 진영이 형도 형만의 꿈이 있다. 응원해주면서 각자의 자리에서 최선을 다하기로 했다"고 밝혔다.YG와 큐브 엔터테인먼트를 거쳐 약 10년간 연습생 생활을 이어오다 CIX 메인 보컬로 데뷔한 승훈은 새 앨범을 통해 이루고 싶은 목표가 있냐는 질문에 "성적이나 결과가 당연히 중요하다고 생각한다. 무대를 사랑하는 만큼 이번 앨범을 통해 팬분들께 믿음과 확신을 주는 게 우선순위다"라고 답했다. 이어 "더 많은 대중에게 관심을 받고 싶다. 전보다 확장된 대중성을 얻으면서 단독 콘서트 공연장 규모가 커졌으면 하는 바람이 있다"고 덧붙였다."큰 공연장에서 무대 하는 게 꿈이에요. 열심히 즐겁게 활동하면서 그 목표에 한 발짝 더 다가가고 싶은 바람이 있습니다." (승훈)목표하는 공연장이 있냐는 물음에 그는 "국내에서는 콜드플레이가 다녀간 고양종합운동장을 꿈꾼다. 해외는 스트레이 키즈 선배님들이 최초로 공연했던 영국 런던 토트넘 홋스퍼 스타디움이다. 토트넘의 열혈 팬으로서 너무나도 부러웠다. 언젠간 해외의 대형 공연장을 CIX의 음악으로 채우고 싶다는 목표가 있다"고 눈빛을 반짝였다. 승훈은 현재 JTBC '뭉쳐야 찬다4'에 출연해 축구 선수로도 활약을 펼치고 있다.CIX의 여덟 번째 EP 'GO Chapter 1 : GO Together'는 8일 공개돼 각종 온라인 음원 사이트를 통해 감상할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr