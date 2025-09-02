텐아시아 DB

넷플릭스 측이 백종원의 각종 논란에도 끝까지 '흑백요리사2' 첫 방송을 밀어붙인다는 입장이다.2일 오후 서울 동대문구 JW메리어트 호텔에서 '넷플릭스 예능 페스티벌 2025'가 진행됐다. 이날 행사에는 황슬우, 장호기, 김예슬, 김학민, 김재원, 정종연, 이소민, 김노은 PD와 유기환 디렉터가 참석했다.이날 유기환 디렉터는 "작품에 관련된 수많은 사람이 얼마나 영향을 받게되는 지를 생각했다. 참가한 100명의 셰프들, 3~400명에 가까운 스태프들이 있지 않나. 그래서 예정대로 방송할 것"이라며 "판단은 시청자들에게 맡기는 것이 낫겠다고 생각했다"고 밝혔다. '흑백요리사2'는 오는 12월 첫 방송을 앞두고 있다.백종원은 원산지표기법 위반을 비롯해 축산물위생관리 위반, 식품위생법 위반, 식품표시광고법 위반 등 여러 혐의로 현재 형사 입건과 신고 등을 당한 상황. 일각에서는 글로벌 예능인 '흑백요리사2' 출연을 막아야 한다는 이야기가 흘러나왔으나 넷플릭스 측은 첫 촬영을 강행한 바 있다. 현재 촬영은 모두 마친 상황이다.백종원은 지난 5월 "품질, 식품 안전, 축제 현장 위생을 포함한 그 외 모든 사안에 대해 근본적인 원인을 파악하고 개선하고 있다"고 밝혔다. 그러면서 "기업인으로서 회사의 성장과 가맹점주님들의 발전에 집중하기 위해 촬영 중인 프로그램을 제외하고 모든 방송 활동을 중단하도록 하겠다"고 선언한 바 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr