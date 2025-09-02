김일우♥박선영, 방송용 연애만 9개월 째…"이제 그만" 시청자들 원성 쏟아졌다 ('신랑수업')

사진=텐아시아DB

김일우, 박선영이 지난해 12월 방송부터 9개월 째 진전 없는 방송용 핑크빛으로 "진정성 없다. 이런 식의 방송용 핑크빛은 그만"이라는 시청자들의 원성이 쏟아지는 가운데, 김일우가 박선영을 위해 ‘호강데이’를 준비한다.3일 방송되는 채널A ‘요즘 남자 라이프-신랑수업(이하 ‘신랑수업’)’ 179회에서는 김일우가 축구 시합을 앞두고 있는 박선영을 위해 특별 외조에 나선다.이날 김일우는 서울의 한 피트니스센터를 방문한다. 이곳에서 재활 운동을 하는 박선영을 만나기 위해 온 그는 미리 사온 음료를 담당 선생님에게 건네는 등 외조에 돌입한다. 이후 달달한 눈빛으로 박선영이 재활 운동하는 걸 지켜보다가 박선영이 씻으려 하자 “샤워하지 마, 다 이유가 있어~”라고 말한다.이어 박선영을 자신의 차에 태운 그는 능숙하게 박선영의 안전벨트까지 매주면서 스윗한 매력을 발산한다. 이 모습을 스튜디오에서 흐뭇하게 바라보던 ‘교감’ 이다해는 “지난번에 커플 상담을 해서 그런지 두 분이 굉장히 편안해 보인다”고 말한다.화기애애한 기류 속 김일우는 “오늘은 선영이가 호강하는 날이다. 축구 시합을 앞두고 릴랙스하는 하루를 선물하고 싶었다”고 ‘호강데이’를 선포한다. 직후 그는 아기자기한 한옥 독채 숙소로 박선영을 안내하고, 족욕은 물론 어깨 마사지까지 풀코스로 대접해 박선영을 감동케 한다. 이에 ‘교장’ 이승철은 “둘이 같이 살면 그게 더 호강일 텐데”라고 너스레를 떤다.김일우는 박선영의 최애 음식들을 주문해 함께 먹으면서 앞서 받았던 커플 상담에 대한 이야기를 꺼낸다. 이때 박선영은 “오빠가 외로움을 못 느끼는 사람인 줄 알았다”고 운을 뗀 뒤 “지난번에 오빠네 집에 갔을 때 오빠를 혼자 집에 놓고 오기가 좀 그랬다. 살짝 외로워 보여서”라고 털어놓는다. 그러자 김일우는 기다렸다는 듯 과감하면서 솔직한 발언을 던져 분위기를 후끈 달군다.김일우가 야심차게 준비한 ‘박선영 호강데이’가 제대로 성공했을지는 이날 오후 9시 30분 방송되는‘신랑수업’ 179회에서 확인할 수 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr